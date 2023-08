Drei Leichtverletzte und ein schwer beschädigter Kleinwagen VW Up sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag, 24. August, gegen 20.15 Uhr auf der Autobahn 864, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen. Das berichtet die Polizei am Freitag, 25. August.

Heftiges Unwetter

Zuvor sei ein 22-Jähriger fuhr mit dem VW in Richtung Donaueschingen gefahren. Dabei sei er während eines heftigen Unwetters nach links von der Fahrbahn abgekommen. „Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke, wobei sich der Fahrer und zwei 23-jährige Mitfahrer leichte Verletzungen zuzogen“, so die Polizei.

Alle Personen seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen, hätten es aber am gleichen Abend wieder verlassen können. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.