Je einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 29. August, auf Mittwoch, 30. August, in Deißlingen und in Rottweil-Göllsdorf von der Wand gerissen und entwendet. Das berichtet die Polizei am 30. August.

Zimperlich gingen die Langfinger dabei jeweils nicht vor. Die Methode war sogar ziemlich brachial.

Die Diebe haben laut Polizei gegen 3.40 Uhr in den frühen Morgenstunden des Mittwochs vermutlich mit einem Brecheisen in Deißlingen einen gefüllten Zigarettenautomaten von der Wand eines Gebäudes in der Friedrichstraße gebrochen, in unmittelbarer Nähe der Abzweigung zur Schulstraße.

Glück für die Polizei

Da schien es so, als würde der Polizei das nötige Quäntchen Glück bei der Aufklärung der Tat zuteil. „Ein Anwohner hörte den Lärm und schaute nach. Hierbei sah der Anwohner zwei Männer, die den gerade von der Wand gerissenen Zigarettenautomaten in einen weißen Kleintransporter luden und dann auf der Friedrichstraße in Richtung Ortsausgang davonfuhren“.

Noch besser: Der Zeuge konnte sich sogar das Kennzeichen des Transporters merken und der verständigten Polizei mitteilen.

Pech für die Polizei

Jedoch stellte sich schnell heraus, dass die Kennzeichen am Mittwoch vor einer Woche gestohlen worden waren. Die Täter hatten die Nummernschilder von einem anderen Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz in Zimmern ob Rottweil entwendet. „Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem geflüchteten Transporter verlief negativ“, so die Polizei.

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten vermutlich dieselben Täter wie in Deißlingen mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Gebäudes in der Württemberger Straße in Rottweil-Göllsdorf gerissen und ebenfalls gestohlen, teilt das Polizeipräsidium weiter mit. „Die beiden entwendeten Automaten haben einen Gesamtwert von über 5000 Euro.“

Die Polizei bittet etwaige Zeugen dieser Taten, sich zu melden.