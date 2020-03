Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, spricht am Donnerstag, 25. März, ab 18.30 Uhr beim VS-Forum des Medienhauses SÜDKURIER im Franziskaner-Konzerthaus. Anmeldungen sind ab jetzt möglich.

Bild: Südkurier

Weidmann gilt als kritischer Begleiter der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Sein Vortrag in Villingen-Schwenningen trägt den Titel „Stabiles Geld für Europa“.

Die europaweit historisch seit Jahren niedrig gehaltenen Zinsen betreffen alle Lebensbereiche von Bürgern und Familien. Lebensversicherungen haben plötzlich Mühe, die in Aussicht gestellten Renditen zu erwirtschaften, sparsam lebende Menschen erhalten keine oder nur noch minimalste Zinsen für ihre Einlagen bei Banken, viele lassen sich nicht mehr nur bei Immobilien zu Finanzierungsgeschäften hinreißen, sondern auch bei neuen Autos und Wohnungseinrichtungen sind niedrige Kreditzinsen eine große Verlockung, über die eigenen Verhältnisse zu leben.

Der Leiter der Wirtschaftsredaktion des SÜDKURIER, Walther Rosenberger, wird mit Jens Weidmann auf der Bühne dazu diskutieren. Weidmann hat sich im Vorfeld seines Auftritts beim SÜDKURIER auch erbeten, dass er im Villinger Franziskaner auch Publikumsfragen beantworten darf.

Der Bühnenbeginn der Veranstaltung ist auf Wunsch des Bundesbank-Präsidenten extra früh angesetzt. Nur mit Veranstaltungsbeginn um 18.30 Uhr war es möglich, den begehrten Referenten für einen Abend im Schwarzwald präsentieren zu können. Die Veranstaltung wird deshalb besonders pünktlich beginnen, der SÜDKURIER wird das Franziskaner ab 17.30 Uhr geöffnet halten und bittet um rechtzeitige Anreise. Parkmöglichkeiten stehen direkt vor dem Riettor im Parkhaus am Theater am Ring zu Verfügung.

Jens Weidmann (51) promovierte 1997 an der Universität Bonn im Anschluss an sein Studium der Volkswirtschaft an den Universitäten in Aix-en-Provence und Bonn.

Bis 1999 war er Mitarbeiter beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Bis 2003 diente er dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als Generalsekretär. 2003 begann der gebürtige Solinger bei der Deutschen Bundesbank als Abteilungsleiter für Geldpolitik und monetäre Analyse.

2006 übernahm er federführend die Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt. Er wirkte zudem als persönlicher Beauftragter der Bundeskanzlerin für die Weltwirtschaftsgipfel der G8- und G20-Statten.

Im Mai 2011 wurde er Präsident der Deutschen Bundesbank. Seither ist er Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank, wo er über die Geldpolitik im Euroraum mit entscheidet. Er ist außerdem deutscher Gouverneur des Internationalen Währungsfonds und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel.

So können Sie teilnehmen

Die Buchung ist ganz einfach. Besuchen Sie unser Anmeldungsportal im Internet und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.Ihre Abo-Nummer steht auf Ihrer Rechnung oder Ihrem Kontoauszug. Sollten Sie ihre Zugangsdaten vergessen haben, nutzen Sie die Funktion „Passwort vergessen“. Es gibt knapp 850 Plätze, diese werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Einzelne Sitzplatzreservierungen werden nicht vorgenommen.