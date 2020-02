In der Blumberger Schullandschaft herrscht Bewegung. Neben dem Schulcampus, wo dem Gemeinderat am Donnerstag ein Vorentwurf für die Tragwerkkonstruktion und Fassade vorgestellt wird, betrifft dies auch die Führungsstellen. Die Rektorenstelle an der Kardinal-Bea-Schule soll demnächst wieder besetzt werden: Nach Informationen des SÜDKURIER gibt es eine Bewerberin. Der Blumberger Gemeinderat hat dieser Besetzung bereits zugestimmt, es fehlt noch die Bestätigung durch das Oberschulamt und den Personalrat.

Grundschulrektorin Angelika Sitte (rechts) leitet die Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen bisher kommissarisch mit, hier mit ihren dortigen Kolleginnen Katharina Walber (links) und Karin Albrecht. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Bisher leitet die Riedöschinger Grundschulrektorin Angelika Sitte die Grundschule in Riedböhringen wie auch die Grundschule Fützen kommissarisch mit.

Für die Konrektorstelle der Blumberger Realschule gibt es nach SÜDKURIER-Informationen zumindest eine Bewerbung. Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts Donaueschingen wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern, sie bestätigte, dass das Bewerbungsverfahren läuft und hofft demnächst auf eine Entscheidung.

Die Stelle wurde vakant, weil der frühere Konrektor Thomas Schultis seit diesem Schuljahr Rektor der Karl-Brachat-Realschule in Villingen-Schwenningen ist. Realschulrektor Sven Dorn, ebenfalls neu als Nachfolger von Egon Bäurer, hatte ursprünglich gehofft, dass die Konrektorstelle schon bis Schuljahrsmitte besetzten werden könnte. Er geht davon aus, dass die Stelle auf jeden Fall zum neuen Schuljahr wieder besetzt wird.

Auf Nachfrage sagte Dorn, die Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsteam mit weiteren vier Kolleginnen und Kollegen Jochen Adam, Tobias Bach, Stephanie Riegger und Stefanie Schuler laufe hervorragend.

Ausgeschrieben wird laut Schulamtsleiterin Sabine Rösner die Rektorstelle der Grund- und Werkrealschule Eichberg in Blumberg. Rektor Sven Schuh hatte sein Amt Ende Januar aus gesundheitlichen Gründen abgegeben.