Das Bedauern um den Weggang von Sven Schuh (43), der sein Amt als Rektor der Grund- und Werkrealschule Eichberg aus gesundheitlichen Gründen abgibt, ist nachvollziehbar. Er hat große Verdienste um den Schulstandort Blumberg erworben. Ohne ihn wäre die Eichbergschule mit ihren rund 250 Schülern im Schuljahr 2016/17 vor einer äußerst ungewissen Zukunft gestanden. Seit Juli 2011, als Konrektor Rainer Hauptvogel in den Ruhestand ging, hatte Rektor Stefan Sosinski die Schulleitung alleine ausgeübt. Als Sosinski dann im Juli 2014 selbst in den Ruhestand ging, übernahm Schuh als Leiter der Werkrealschule zunächst kommissarisch auch die Leitung der Grundschule.

Blumberg Der Blumberger Rektor Sven Schuh gibt die Schulleitung auf Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem sich eine Bewerbung aus dem Kollegium zerschlagen hatte, und Sven Schuh sich nach dem Ruhestand von Rektor Gerhard Nowakowski für die Stelle der Schellenberger Schule in Hausen vor Wald beworben hatte, schien die Grundschule in Blumberg plötzlich vor einem Scherbenhaufen zu stehen. In diesem Zuge nahm dann die Idee, die Grundschule (Eichbergschule) und die Werkrealschule als Schulverbund zu vereinen, Gestalt an. Nach Gesprächen mit Bürgermeister Markus Keller sah Rektor Sven Schuh dann für sich eine Perspektive, zumal er gerne in Blumberg unterrichtete: Schuh zog seine Bewerbung für Hausen vor Wald zurück und wurde Rektor der Grund- und Werkrealschule Eichberg. Im September 2016 wurde Laila Siebel dann Konrektorin, sie kennt die Schule, sie hat nun mit dem neuen Team die Verantwortung.