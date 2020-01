Sven Schuh, in Blumberg Rektor der Grund- und Werkrealschule Eichberg gibt das Amt als Schulleiter ab. Zum Ende Januar legt der aus Hüfingen stammende 43-jährige Pädagoge sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Damit verbunden ist auch die Aufgabe seiner Stelle als Lehrer in Blumberg. Die Leitung der Grund- und Werkrealschule übernimmt Konrektorin Laila Siebel zusammen mit einem Team, in einem Elternbrief hat sie die Eltern über die Situation informiert.

Im neuen Team sind die Lehrer Felix Taubenmann und Konstantin Konegen sowie Lehrerin Petra Schilling. „Jetzt müssen wir uns erst einmal neu strukturieren, aber wir haben ein gutes Team“, sagte Laila Siebel im persönlichen Gespräch.

Für Sabine Rösner, seit Januar 2015 Leiterin des Staatlichen Schulamts in Donaueschingen, ist es das erste Mal in ihrer Amtszeit in Donaueschingen, dass ein Rektor und Pädagoge sein Führungsamt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abgibt. Sie kenne solche Fälle aber aus anderen Kreisen. Ihr liegt am Herzen, die Stelle schnellstmöglich wieder zu besetzen. Die Ausschreibung hätten sie schon vorbereitet, spätestens in der Märzausgabe der Zeitschrift „Kultus und Unterricht“ werde die Ausschreibung veröffentlicht. Rösner geht davon aus, „dass wir bis zum neuen Schuljahr wieder ein komplettes Schulleitungs-Team haben.“

Bürgermeister Markus Keller äußerte sich auf Anfrage bedauernd: „Ich bedauere, dass Sven Schuh aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellt. Da mir die Entscheidung schon einige Zeit bekannt ist, hatte ich bereits Gelegenheit, mit dem Schulamt und der Konrektorin über die weitere Vorgehensweise zu sprechen. Ich bin froh, dass wir mit Laila Siebel eine fähige und motivierte Konrektorin haben, die gemeinsam mit einem neuen Schulleitungsteam den Betrieb der Grund- und Werkrealschule in guter Weise gewährleisten kann.“ Keller geht davon aus, „dass die Rektorenstelle durch das Schulamt zeitnah ausgeschrieben und besetzt wird. Gerade vor dem Hintergrund der Neuplanung des Schulcampus wünsche ich mir, dass ein Besetzungsverfahren der Schulleiterstelle – bei entsprechender Bewerberlage – keine Monate dauern darf.“