Der Blumberger Konrektor Thomas Schultis wird neuer Rektor der Karl-Brachat-Realschule in Villingen-Schwenningen. Der 39-jährige Pädagoge, der in Brigachtal wohnt, war einziger Bewerber für die Nachfolge von Rainer Beha. Alle Gremien haben sich für Schultis ausgesprochen, das Bestellungsschreiben vom Oberschulamt im Regierungspräsidium Freiburg an Schultis ist bereits unterwegs, hieß es in Freiburg auf Anfrage.

Schultis war vom Oberschulamt nach eigenen Angaben bereits vor einiger Zeit darüber informiert worden, dass er Rektor der größten Realschule im Stadtteil Villingen werde.

Die Realschule Blumberg erweist sich damit zum dritten Mal in Folge als guter Nährboden für die Karl-Brachat-Realschule. Von 1998 bis 2008 leitete der frühere Blumberger Realschulrektor Rainer Gradinger die Schule in Villingen, von 2008 bis 2017 folgte ihm sein Blumberger Nachfolger Rainer Beha.

Zweiter Beruf

Für den Pädagogen Schultis ist es bereits sein zweiter Beruf, zuerst hatte er an der FH Furtwangen Wirtschaftsinformatik studiert. Nach seiner ersten Stelle an der Realschule Karlsbad war er für drei Jahre an die PH Freiburg zur Promotion abgeordnet.

Villingen kennt er schon seit seiner Zeit als Schüler des Gymnasiums am Romäus-Ring. In Blumberg kam Schultis mit seiner aufmerksamen, unaufgeregten Art gut an, er zeigte sich kompetent, sein Weggang ist ein Verlust. Seine Hobbys sind Musik und Sport, er spielt Schlagzeug im Musikverein Brigachtal sowie Klavier und Golf am Öschberghof.