Es war ein Kunstereignis in Singen, das Menschen aus der ganzen Region zusammenbrachte: Mit dem Kunstprojekt „Arte Romeias“ stellte die Baugenossenschaft Hegau 2017 vor Baubeginn des neuen Wohnprojekts in der Romeiasstraße die Abrisshäuser und den Garten Künstlern kostenlos zur freien Gestaltung zur Verfügung. Das Angebot stieß auf große Resonanz. Die Kunst von damals ist inzwischen verschwunden. In Vergessenheit soll sie aber nicht geraten.

Um den Mietern die außergewöhnliche Geschichte der neu entstandenen Häuser und heutigen Praxedis-Gärten zu erzählen, lud die Hegau jetzt zu einem gemütlichen Beisammensein in die Gartenanlage hinter den Wohnhäusern ein.

36 Wohnungen wurden damals zu Ateliers

Einen Einblick in die Vielfalt des künstlerischen Schaffens von damals vermittelte eine Bilderschau in der Tiefgarage. Wie Geschäftsführer Axel Nieburg berichtete, sei nach der Unterbringung von Flüchtlingen als Zwischennutzung die Idee entstanden, in dem Areal ein Kunst- und Kulturfestival zu veranstalten. Mit dem Projekt Arte Romeias habe auch die Baugenossenschaft Hegau Neuland betreten, und das mit Erfolg. Das dokumentieren die Bilder, die auf eine Leinwand projiziert bei den anwesenden Mietern Staunen hervorriefen.

Das dreitägige Kunstfestival stand 2017 unter dem Motto „Altbau meets Kunstfestival“. Interessierte Künstler jedes Alters drängten sich in den 36 Wohnungen der sieben Abrisshäuser, die Sitzgruppen im Garten waren stets besetzt.

Werke von einst werden für das Heute konserviert

Als Erinnerung an das Kunstprojekt zeigen drei Halterungen an einer Mauer im Garten sechs Bilder, die Axel Nieburg jetzt als bleibendes Kunstwerk enthüllte. Je nach Blickwinkel sieht der Betrachter eine der sechs Schöpfungen von damals, die hierfür reproduziert wurden. Nicht nur die anwesenden Mieter konnten in die Geschichte ihres Hauses eintauchen. Franka Caré wohnte als Kind in der Bahnhofstraße und kam oft zum Spielen in den damaligen Garten. „Die Bilder hier aufzuhängen, ist eine richtig tolle Idee, sowas sieht man sonst nie“, sagte sie begeistert.