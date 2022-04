Die Bälle klatschen auf den Hallenboden der Turnhalle der Zeppelin-Realschule, alle Augen richten sich auf Leo Braun vom Trainerteam, der einen Korbleger vorführt: „Im Zickzack zum Korb dribbeln, Handwechsel und dann den Ball in den Korb legen“, erklärt er den Mädchen und Jungen, die am Basketball-Camp der Singener Kriminalprävention teilnehmen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, denn es geht nicht um Leistung, sondern um den Spaß an Bewegung.

„Basketball ist ein tolles Spiel. Hier hat man Platz, richtig zu spielen und kann viel lernen“, war der elfjährige Simeon ganz bei der Sache. Die Mädchen standen den Jungen nicht nach: „Hier kann man viel lernen“, überlegte die dreizehnjährige Teresa sogar, nach dem Camp in einen Verein einzutreten. Altersmäßig in Gruppen aufgeteilt, wurde in der Halle und auch draußen auf dem Basketballplatz trainiert.

Gute Technik für den Spaß am Spiel

„Wenn die Kinder ihren Spaß haben, dann lernen sie auch gern und verbessern sich sehr schnell“, sagt Trainer Raphael Gutsfeld. Und richtige Technik fördere den Spaß am Spiel. Schon mit den Grundlagenkenntnissen könne man Freude am Spiel haben.

Aswini findet Basketball spannend: „Man kann sich selbst beweisen und Körbe werfen, und es ist trotzdem ein Mannschaftssport“, meinte die 16-Jährige. Die Korbleger spielen auch für Noyan eine wichtige Rolle: „Es ist immer eine Herausforderung, den Korb auch zu treffen, es geht ja darum, Körbe zu werfen“, sagt der Elfjährige, der auch in einem Verein spielt. Er war froh, auch in den Ferien spielen zu können.

Singen Die meisten Tuner posierten daheim: So war der Car-Freitag in Singen Das könnte Sie auch interessieren

Mit Leo Braun und Raphael Gutsfeld waren auch Max Milde und Nikolai Stross im Trainerteam. Sie sind Freunde und Spielkollegen von Markus Spitzer, der seit vielen Jahren Basketball-Camps für Kinder und Jugendliche durchführt. „Es geht nicht darum, Spielernachwuchs für morgen auszubilden, wir freuen uns, wenn wir den Spaß an Sport und Bewegung wecken und den Kindern etwas mitgeben können“, sagt Nikolai Stross, der mit Markus Spitzer im TV Herdern Basketball spielt.