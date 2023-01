Jetzt kommt der Endspurt: Beinahe alle Lücken unserer Lösung sind gefüllt, nur noch wenige Buchstaben fehlen. Die können nun im letzten Teil unseres Rätsels gesammelt werden. Wer am Ende einen vernünftigen Satz erhält, kann mit etwas Glück tolle Preise gewinnen.

Astbruch auf dem Campingplatz

Mit einem Schrecken davon kam eine Familie im August: Auf dem Campingplatz in Markelfingen fiel damals ein Ast eines Baumes auf ein Auto, in dem ein Vater und zwei Kinder schliefen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Welchen Grund für den Astbruch identifizierte Baumpflege-Experte Heinrich Holewa wenig später? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 3.

Der Baumpflege-Experte stellte später absichtlich zugefügte Schäden am Baum fest: Jemand hatte mit einer Säge den Ast geschwächt. Der Täter wurde jedoch nicht gefunden. (Lösungsbuchstabe R)

Laut Heinrich Holewa hatten gleich mehrere Umstände beim Astbruch eine Rolle gespielt. Hauptsächlich habe heftiger Regen sich in hohlen Stellen am Baum angesammelt und es sei auch in den Blättern gespeichert wurde. Das Gewicht sei schließlich zu groß geworden. Zudem könnte auch ein nachträglich festgestellter Pilzbefall in der Baumkrone einen Einfluss gehabt haben. (Lösungsbuchstabe L)

Der Baum war stark von Schädlingen befallen, was jedoch vorher nicht festgestellt worden war. Käfer hatten ihn stark geschwächt – so sehr, dass der Ast schließlich nachgab. (Lösungsbuchstabe M)

Ukrainische TV-Bekanntheit

Aufgrund des Angriffs durch Russland konnten Ukrainer 2022 nicht wie gewohnt ihren Unabhängigkeitstag im August feiern. Für all jene, die im Landkreis Konstanz Zuflucht gefunden hatten, stellte eine Gruppe Ukrainer jedoch im Milchwerk in Radolfzell eine Feier auf die Beine. Dabei trat auch eine Fernsehbekanntheit aus der Ukraine auf. Um wen handelte es sich? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 12.

Im Rahmen des Programms trat auch eine ehemalige Miss Ukraine auf, die auch an der Miss Universe-Wahl teilgenommen hatte. Sie führte gemeinsam mit anderen Frauen traditionelle Tänze auf. (Lösungsbuchstabe I)

Eine professionelle Köchin, die die ukrainische Ausgabe der Kochshow „The Taste“ 2014 gewonnen hatte, bereitete an dem Fest ukrainische Spezialitäten zu und hielt eine Rede auf der Bühne. (Lösungsbuchstabe U)

Weder Köchin, noch Miss Ukraine waren Teil der Show. Stattdessen begeisterte eine Finalistin der ukrainischen Version der Talentshow X-Faktor aus dem Jahr 2016 die Besucher. (Lösungsbuchstabe E)

Einschränkungen im Busverkehr

Ende August und Anfang September des vergangenen Jahres mussten Passagiere der Radolfzeller Stadtbusse mit Einschränkungen zurecht kommen: Vorübergehend wurden die Linien 1 und 2 nur in einem verringerten Takt bedient. Was war der Grund dafür? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 7.

Die Stadtwerke Radolfzell, die den Stadtbus betreiben, hatten mit einem Mangel an Fahrern zu kämpfen. (Lösungsbuchstabe E)

Durch eine Baustelle musste ein Umweg gefahren werden. Dadurch dauerten die Touren allerdings länger und die Busse konnten ihren gewohnten Takt nicht einhalten. (Lösungsbuchstabe O)

An gleich mehreren Bussen waren Schäden aufgetreten. Bis sie repariert waren, konnten die Linien 1 und 2 nur im verringerten Takt angefahren werden. (Lösungsbuchstabe U)

Preise Nachdem die Redaktion des SÜDKURIER Radolfzell zuletzt auf Nummer sicher gegangen ist und Gutscheine der Aktionsgemeinschaft Radolfzell verlost hat, gibt es in diesem Jahr Karten für Konzerte im Milchwerk zu gewinnen.

Der erste Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Max Giesinger am Milchwerk Musik Festival am Sonntag, 10. September.

Der zweite Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Ben Zucker am Freitag, 8. September, beim Milchwerk Musik Festival.

Der dritte Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Matthias Reim am Freitag, 31. März. Verlosung Gewinnen kann, wer der Lokalredaktion Radolfzell bis Dienstag, 31. Januar, den richtigen Lösungssatz zukommen lässt. Dieser setzt sich aus den Lösungsbuchstaben der einzelnen Antworten zusammen. Entweder man schickt das Lösungswort an die E-Mail-Adresse radolfzell.aktion@suedkurier.de oder ruft unter der Aktionsnummer (0 13 79) 37 05 00 75 an. Dort kann man bis Dienstag, 31. Januar, um 12 Uhr seinen Namen, seine Telefonnummer und seine Adresse sowie die beim Jahresrückblickrätsel gesuchte Lösung angeben (der Anruf kostet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom). Die Preise werden unter den Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost, die Namen der Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht.

Moderne Toilettenfunktion

Zwei Jahre nach der offiziellen Einweihung des Stahringer Dorfplatzes wurde dort 2022 schließlich auch eine Toilette aufgestellt – und die hat es in sich. Sie verfügt nämlich nicht nur über einen Wickeltisch und einen barrierefreien Zugang, sondern auch über eine sehr moderne Funktion. Welche? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 18.

Die Toilettenkabinen sind mit kleinen Bildschirmen ausgestattet. So können Nutzer kleine Filmchen über die Region schauen – das soll unterhalten, aber auch Werbung für Radolfzell als Urlaubsort machen. (Lösungsbuchstabe P)

Die Toilette verfügt über eine Art Wellness-Funktion – passend zur Jahreszeit wird durch abgespielte Töne, etwa das Geräusch von Regen, Wind oder zwitschernden Vögeln – sowie eine sich verändernde Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre geschaffen. (Lösungsbuchstabe L)

Ist der Behälter für das Klopapier in der neuen Toilette leer, wird der Zugang blockiert und ein Gemeindemitarbeiter erhält über eine App Nachricht und kann für Nachschub sorgen. (Lösungsbuchstabe M)

Die Höribülle in der Suppe

2022 war es endlich wieder so weit: Nach zwei Jahren konnte wieder ein Büllefest auf der Höri stattfinden. In Bankholzen lockte die Veranstaltung im Oktober zahlreiche Besucher an – trotz Regenschauer. Vom Club der kochenden Männer gab es dabei Büllesuppe. Wie viel Kilogramm Höribülle wurde dafür verarbeitet? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 30.