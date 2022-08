Radolfzell/Kreis Konstanz vor 3 Stunden

Unabhängigkeit feiern in Kriegszeiten: Ukrainer organisieren in Radolfzell ein Fest für alle

Normalerweise wird in der Ukraine am 24. August ausgelassen die Unabhängigkeit gefeiert. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Im Milchwerk ist eine Ersatzfeier geplant, die auch Außenstehenden die Kultur zeigen soll.