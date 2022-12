Dass der Sänger Ben Zucker am 8. September 2023 im Rahmen des Milchwerk Musik Festivals in Radolfzell auf der Bühne stehen wird, steht schon seit einigen Wochen fest. Nun aber ist auch der nächste Künstler bekannt: Wie Veranstalter Wolfgang Frey mitteilt, ist der Sänger Max Giesinger für das Festival bestätigt worden. Sein Auftritt ist für den 10. September um 20 Uhr geplant. Der Vorverkauf dafür läuft bereits.

Bekannt auch aus dem Fernsehen

Giesinger ist bekannt für Lieder wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und „Auf das, was da noch kommt“. Er hat bereits mehrere Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Henne, einen MTV Europe Music Award und einen Bambi. Zudem ist er auch schon in Fernsehsendungen aufgetreten – so nahm er an der Castingshow „The Voice of Germany“ und war Coach in der Sendung „The Voice Kids“ sowie Jurymitglied bei „The Masked Singer“. Außerdem trat er bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf. Im Mai veröffentlichte er sein Album „Vier Einhalb“ mit sechs neuen Songs.

2023 holt er seine „Irgendwann ist jetzt“-Tournee nach. Diese sei eigentlich bereits früher geplant gewesen, musste aber verschoben werden. Laut der Pressemitteilung beginnt die Tournee im März 2023. Sie soll ihn unter anderem nach Wien, Basel, München, Stuttgart und Hamburg führen.

Er war schon oft am Bodensee

Es wird übrigens nicht das erste Mal sein, dass Max Giesinger am Bodensee auftritt: Im Herbst 2022 trat er am Schlossplatz Open Air in Meersburg auf und auch im Bodenseestadion in Konstanz war er bereits zu Gast. Und auch in Radolfzell konnten seine Fans ihn bereits erleben: Ebenfalls im Rahmen des Milchwerk Musik Festivals trat er dort noch vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 auf. Wie der SÜDKURIER damals berichtete, war das Milchwerk ausverkauft, 2000 Besucher sangen und tanzten dicht an dicht.

Karten für Max Giesingers Auftritt am Milchwerk Musik Festival 2023 gibt es im Vorverkauf für 58,20 Euro bei allen Reservix Vorverkaufsstellen. Das Festival findet vom 6. bis 10. September statt.