Was erzählen Stars und Sternchen nicht alles an lauen Sommerabenden auf den Open-Air-Bühnen der Region: Hier ist es am schönsten, das ist die allerbeste Location, ihr seid das sympathischste Publikum. Und 24 Stunden später läuft in einer anderen Stadt auf einer anderen Bühne derselbe Film. Verübeln kann man es den Künstlern nicht. Absolvieren sie doch streng getaktete Tourpläne. Da bleibt wenig Zeit, um den Charme jeder einzelnen Stadt zu erfassen.

Nachhaltig beeindruckt scheint allerdings Singer-Songwriter Max Giesinger von Meersburg zu sein. In einem Interview antwortete er nun auf die Frage, ob er auf seinen Touren schon tolle Orte entdeckt habe, dass er durch ein Open-Air-Konzert „die wunderschöne Kleinstadt Meersburg“ kennengelernt habe. Auch von einem späteren Urlaub am Bodensee ist die Rede.

Dabei hat Wahl-Hamburger Giesinger allerlei andere schöne Destinationen quasi vor der Haustür. Doch manchmal muss es wohl der Bodensee sein, um den Kopf so richtig frei zu kriegen nach einer anstrengenden Tour. Das „wunderschöne Meersburg“ wartet dabei mit den verschiedensten Höhepunkten zwischen Ober- und Unterstadt auf.

„Komm gerne wieder, Max“, möchte man da sagen. Für ein näheres Kennenlernen dieser schönen Kleinstadt, als es bei einem Open-Air-Konzert möglich ist. Die Meersburger würden sicherlich gerne die ein oder andere Weinflasche mit ihm öffnen.