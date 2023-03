Erst am Mittwoch, 22. März, sind in Konstanz keine Busse mehr gefahren. Der Grund: ein Warnstreik der Verdi-Mitglieder. Neben den Mitarbeitern der Stadtwerke und Entsorgungsbetriebe legten an diesem Tag auch Pflegekräfte, Erzieherinnen und andere Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor ihre Arbeit nieder.

Nun kündigten die Gewerkschaften Verdi und EVG für kommenden Montag, 27. März, bundesweite Warnstreiks im Nahverkehr an. An diesem Tag würden jedoch nicht die Stadtwerke Konstanz bestreikt werden. Das verkündet das städtische Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Pressesprecher Christopher Pape schreibt: „Das bedeutet, dass der Stadtbus und die Fähre Konstanz-Meersburg wie gewohnt fahren werden. Dies gilt auch für die Fährverbindung Friedrichshafen-Romanshorn sowie den Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz.“