Es geht voran an der Wanderbaustelle an der Schottenstraße, mittlerweile ist sie beim dritten Bauabschnitt angelangt. In den vergangenen Wochen waren vorwiegend Autofahrer von den Einschränkungen für den Verkehr betroffen. Sie mussten ausweichen, teilweise war die Straße komplett für den Autoverkehr gesperrt.

Seit dieser Woche trifft die Baumaßnahme aber auch die tausenden Radler, die täglich auf der Strecke verkehren. Bisher konnten diese noch auf einem engen Streifen von der Fahrradbrücke weiter auf der Schottenstraße (und anders herum) weiter fahren. Dies ist jetzt nicht mehr möglich, denn der Kreisverkehr wurde komplett für Fahrräder und auch Autos gesperrt.

So funktioniert die Umleitung

Nun werden die Fahrradfahrer, die von der Fahrradbrücke aus der Radstraße im Paradies folgen wollen, entsprechend umgeleitet. Dabei ist laut Christopher Pape, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz, folgende Umleitung ausgeschildert: „Am Kreisel wird man rechts in den Webersteig geleitet und kann dann vom Webersteig in die Brauneggerstraße über die Alfred-Wachtel-Straße wieder in die Schottenstraße fahren. Es handelt sich um eine Umleitung um das Sozialgericht und diese ist bereits auf der Fahrradbrücke ausgeschildert.“

Von der Schottenstraße in Richtung Fahrradbrücke erfolge die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge, sie sei ab Höhe Laubenhof ausgeschildert. Radler, die in Richtung Untere Laube fahren wollen, können von der Fahrradbrücke aus kommend links in den Webersteig einbiegen. Dieser mündet in die Laube.

Fußgänger können den Kreisel übrigens auf der Seite der Handwerkskammer passieren. Der Autoverkehr auf der Schottenstraße kann derweil wieder weiter fließen, als noch zuvor. Wie Christopher Pape mitteilt, können Autofahrer wieder bis zur Alfred-Wachtel-Straße fahren und dort abbiegen.

Baumaßnahme dauert länger als geplant

Hintergrund für die Baumaßnahme sind Leitungen für das Nahwärmenetz des Wohnkomplexes Laubenhof, die die Stadtwerke in der Fahrradstraße und im Webersteig bis auf die Höhe der Brauneggerstraße verlegt. Während der Bauarbeiten sind in dem jeweiligen Abschnitt auch die öffentlichen Parkplätze gesperrt.

Die Arbeiten erstrecken sich auf mehrere aufeinanderfolgende Teilabschnitte. Drei der Bauabschnitte befinden sich dabei auf der Schottenstraße, die Bauabschnitte vier und fünf am Kreisel sowie am Webersteig. Die Arbeiten sollen noch bis ungefähr Mitte Mai andauern. Zuvor hatten die Stadtwerke geplant, die Baumaßnahme bereits Ende April abzuschließen. Der Kreisverkehr soll noch bis ungefähr Mitte April gesperrt bleiben.