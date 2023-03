Große Teile des öffentlichen Lebens sollen am Mittwoch, 22. März, lahmgelegt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten vieler Betriebe zum Warnstreik aufgerufen. Unter anderem legen Pflegekräfte, Erzieherinnen und andere Angestellte ihre Arbeit nieder. Doch auch auf andere Teile des öffentlichen Lebens wird sich der Streik auswirken.

Mitarbeiter von Müllabfuhr und Wertstoffhöfen streiken

So teilen beispielsweise die Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK) mit, dass auch dort die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. „Darum muss unter anderem mit Einschränkungen im Betrieb von Müllabfuhr und Wertstoffhöfen gerechnet werden“, teilen die EBK am Montag in einer Pressemitteilung mit. „Die Wertstoffhöfe bleiben am Mittwoch voraussichtlich geschlossen. Die reguläre Abfuhr von Biomüll und vom Gelben Sack entfallen am Mittwoch ersatzlos.“

Restmüll- und Altpapiertonnen können zwar bereitgestellt werden, die EBK könne allerdings nicht garantieren, dass alle Tonnen geleert werden. Die Abfuhr des Mülls werde nach Möglichkeit am Folgetag, Donnerstag, 23. März, nachgeholt. Außerdem werden wohl der EBK Kundenservice, die Abfallberatung und der Vertrieb nur eingeschränkt erreichbar sein. Auf der Website der EBK, unter www.ebk-konstanz.de, wird laufend über die Einschränkungen im Abfuhrbetrieb und die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe informiert.

Busbetrieb in Konstanz wird stillstehen – die Fähre nicht

Neben der EBK als städtisches Unternehmen sind auch die Stadtwerke Konstanz betroffen. Sprich: Auch der öffentliche Nahverkehr fährt nicht wie gewohnt. Wie die Stadtwerke Konstanz ebenfalls am Montag mitteilen, wird auch der Busbetrieb in der Konzilstadt bestreikt. Hintergrund seien die laufenden Tarifverhandlungen.

„Es wird davon ausgegangen, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Busbetriebs ihre Arbeit niederlegen“, so die Stadtwerke in der Mitteilung. „In dieser Zeit fahren keine Busse des Unternehmens im Liniennetz der Stadtwerke. Das betrifft auch die Schulbusse.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass lediglich die Linie 908 zwischen Kreuzlingen/Landschlacht fährt, allerdings voraussichtlich nur bis zum Schweizer Bahnhof. Alle restlichen Linien können den Tag über wohl nicht bedient werden. Der Streik beginnt um 3.45 Uhr und endet 24 Stunden später.

Die Stadtwerke bitten Fahrgäste um Verständnis und rät beispielsweise dazu, auf andere, nicht bestreikte Verkehrsmittel, zurückzugreifen. Dazu gehört in der Konzilstadt beispielsweise der Seehas.

Mehr zum Seehas Der Seehas, der von der SBB Deutschland GmbH – einer deutschen Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bundesbahnen – betrieben wird, ist nicht vom Warnstreik betroffen und bedient auf der Strecke zwischen Konstanz und Engen wie gewohnt die Haltestellen innerhalb des Konstanzer Stadtgebiets: Diese sind Konstanz Bahnhof, Petershausen, Fürstenberg sowie Wollmatingen.

Zwischen Bahnhof Wollmatingen und dem Hauptbahnhof Konstanz seien am Streiktag auch die Fahrscheine für den Bus im Zug gültig. Auch Pendler, die über den See müssen, können aufatmen: Die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg ist ebenfalls nicht betroffen und verkehrt regulär.