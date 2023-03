Konstanz vor 34 Minuten

„Krass unsozial!“ – 600 Verdi-Mitglieder machen ihrem Zorn auf der Marktstätte lautstark Luft

Kurz, aber deutlich: Arbeitnehmer aus dem öffentlichen Dienst gehen am 22. März in den Warnstreik und machen mitten in Konstanz deutlich, was ihnen fehlt und was sie fordern: Mehr Geld, Anerkennung und Wertschätzung.