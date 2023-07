Die nächste Gewalttat an dieser Ecke: Ein junger Mann ist am frühen Samstagmorgen, 29. Juli, auf Höhe der Eni-Tankstelle an der Reichenaustraße ausgeraubt worden. Es ist nicht zum ersten Mal in jüngerer Vergangenheit, dass es in dem Bereich zu Übergriffen gekommen ist. Auch die Herosé-Räuber hatten dort zugeschlagen.

Diesmal griffen nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz gegen 5.30 Uhr mehrere unbekannte Täter einen 25-Jährigen an – vermutlich mit einem Pfefferspray –, schlugen auf ihn ein und entwendeten sein Mobiltelefon. Ein 24-Jähriger, der dem Opfer zur Hilfe kam, habe Verletzungen durch einen Faustschlag erlitten.

Anschließend seien die fünf bis sechs Angreifer in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 24-Jährigen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal die Ermittlungen aufgenommen. Bislang seien keine Personenbeschreibungen der Täter bekannt. Wer Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer 07531 9950 an die Polizei wenden.

Im Sommer 2022 war es mindestens zweimal zu Überfällen auf Menschen im Bereich der Eni-Tankstelle gekommen – für einen davon mussten sich auch die sogenannten Herosé-Räuber verantworten. Diese Bezeichnung ist darauf zurückzuführen, dass sie vor allem auf der rechten Rheinseite im oder nahe dem Herosé-Park aktiv waren. Vier von ihnen erhielten Freiheitsstrafen, nur eine davon wurde zur Bewährung ausgesetzt. Allerdings gingen die mutmaßlichen Haupttäter in Berufung.

Aufsehen hatte auch der Fall eines Mannes erregt, der im Januar einfach zwei Flaschen Whisky aus dem Regal des Tankstellenshops genommen und sich aus dem Staub gemacht hatte. Ein Mitarbeiter war ihm hinterhergerannt, wurde von dem Dieb allerdings mit einem Pfefferspray abgewehrt. Dieser mutmaßliche Täter wurde mittlerweile in Schweden gefasst.