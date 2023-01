Er wollte einen Dieb aufhalten und kam mit tränenden Augen zurück: Ein Mitarbeiter der Eni-Tankstelle an der Konstanzer Reichenaustraße ist in der Nacht auf Montag, 9. Januar, von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden. Dem Täter droht nun eine Freiheitsstrafe – wenn er erwischt wird.

Täter will Whisky nicht herausrücken

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter gegen 2.30 Uhr den Tankstellenshop, entnahm aus dem Spirituosen-Regal zwei Flaschen Whisky und verließ anschließend umgehend das Gebäude, ohne zu bezahlen. Der 40-jährige Tankstellenmitarbeiter rannte ihm hinterher. Als er ihn eingeholt hatte, sprühte der Unbekannte ihm jedoch mehrmals mit Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete.

Der Bereich vor der Eni-Tankstelle ist bekannt als nächtlicher Treffpunkt vor allem junger Leute. Auch der spätere Dieb hatte sich laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal schon längere Zeit auf dem Gelände aufgehalten, ehe er zur Tat schritt. Er soll etwa 1,80 Meter groß und glatzköpfig sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Wintermantel, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen.

Dem Mann droht eine Verurteilung wegen räuberischen Diebstahls, und der wiegt schwerer als das einfache Entwenden von Dingen. Denn wer bei einem Diebstahl auf frischer Tat erwischt wird und dann Gewalt anwendet oder jemanden bedroht, um die Beute zu behalten, ist laut Strafgesetzbuch gleich einem Räuber zu bestrafen. Belegt ist das Ganze mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr – für einfachen räuberischen Diebstahl. In einem schweren Fall erhöht sich das Strafmaß.

Tankstellen werden videoüberwacht

Das Kriminalkommissariat Konstanz bittet Zeugen, denen der Unbekannte im Zeitraum zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr im Bereich der Tankstelle aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden.

Wie an Tankstellen üblich gebe es auch dort an der Eni Videoaufzeichnungen, so Sprecherin Rosenthal. Diese werden nun mit ausgewertet, um dem Täter auf die Spur zu kommen.