„Künftig werden die Stadtwerke Parkhäuser und Tiefgaragen errichten und betreiben – damit setzen wir uns weiter für eine Stärkung des Umweltverbundes ein und treiben so die Mobilitätsstrategie der Stadt Konstanz voran“, so wird Dr. Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Hierfür wurde die Konstanz mobil GmbH neu gegründet. Ab 2023 mischen also die Stadtwerke Konstanz in diesem Geschäftsfeld mit.

Rechtsrheinisch wird ein Parkhaus gebaut

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat in seiner Sitzung Anfang Dezember den Projektbeschluss für den Bau eines neuen Parkhauses gefasst, das im Rahmen des neuen Quartiers Brückenkopf Nord bei der Schänzlebrücke gebaut werden soll.

Das Parkhaus, das in direkter Nachbarschaft der Stadtwerke entsteht, soll Teil des neuen Mobilitätspunkts sein. Zu diesem gehören auch ein Fernbusbahnhof und Stellplätze für Reisebusse sowie die Mietradstationen mit Konrad und Lastenrad.

Infos zum neuen Parkhaus Das neue Parkhaus wird im ersten Bauabschnitt 705 PKW-, 18 Carsharing- und 375 Fahrradstellplätze haben.

Im Bereich der Fahrrad-Stellplätze sind ausreichend Lademöglichkeiten für E-Bikes/Pedelecs und Bügel zum Anschließen der Fahrräder vorgesehen. Die Stellplätze sind flexibel auch für Lastenfahrräder nutzbar und teilweise auch als abschließbare Einzelboxen geplant. Auch eine Reparatur- und Pumpstation soll eingebaut werden. Von den 18 Carsharing-Stellplätzen sind 14 mit Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge geplant. Das Flachdach des sogenannten Modul-Parkhauses wird eine Dachbegrünung sowie PV-Module erhalten. Die Baukosten liegen bei rund 20 Millionen Euro.

In unmittelbarer Umgebung zu diesem Mobilitätspunkt wird der Neubau für das Asisi-Panorama entstehen, der 2024 fertiggestellt werden und ab diesem Zeitpunkt etwa 200.000 Besucher jährlich locken soll. So die Erwartung des privaten Bauherrn.

Linksrheinisch übernehmen die Stadtwerke

Die Bauarbeiten für das neue Parkhaus bei der Schänzlebrücke sollen 2024 beginnen: „Im ersten Bauabschnitt sind 705 PKW-, 18 Carsharing und 375 Fahrradstellplätze geplant“, so Reuter. Im zweiten Halbjahr 2025 soll das Parkhaus in Betrieb gehen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Stadtwerke außerdem die Tiefgarage am Augustinerplatz übernehmen, im Jahr 2027 dann das Parkhaus Altstadt an der Laube.

„Künftig übernehmen die Stadtwerke außerdem die Zuständigkeit für Park-and-Ride-Konzepte sowie Anwohner-Parkhäuser mit Fahrradgaragen. Mit den Einnahmen insbesondere der Innenstadtparkhäuser können Aufgaben der Daseinsvorsorge – beispielsweise der Ausbau des Stadtbusangebotes oder weitere Mobilitätsangebote – mitfinanziert werden“, so Reuter.