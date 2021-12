Konstanz vor 1 Stunde

Doppelmord auf der Apollonia: „Wir haben um unser Leben gebettelt. Sowas vergisst man nicht“, sagt ein Konstanzer 40 Jahre nach dem Drama auf hoher See

Am 13. Dezember 1981 ereignete sich auf der Segelyacht Apollonia ein Doppelmord. Das Schiff segelte damals auf dem Nordatlantik – mit an Bord zwei Konstanzer, die das Drama miterlebten. Einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt und schwebte tagelang in Lebensgefahr. 40 Jahre nach dem Erlebten hat er mit dem SÜDKURIER darüber gesprochen.