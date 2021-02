von Yvonne Würth

Schwer getroffen sind während des zweiten Lockdowns die Vereine. Wie die Karateschule Samurai Eggingen-Wutöschingen die Durststrecke überwindet, erläutert Karin Stamm. Beim erfolgreichen 13. Regio Kata Cup in Steinen hatten sich die vier Karateschulen der Region Mitte März 2020 zum letzten Mal getroffen, dann war der erste Lockdown.

Kreative Ideen bei der Karateschule Samurai Eggingen-Wutöschingen: Im Telefonat erläutert Schriftführerin Karin Stamm die Situation des Vereins. Sie selbst gehört zu den Quereinsteigern, die als Erwachsene dazu gestoßen ist und immer noch dazu lernen. Sie hat die Karateschule Samurai bisher immer als sehr kreativ wahrgenommen. Hangelte man sich im Jahr 2020 seit der Corona-Pandemie noch von Monat zu Monat, wird seit Jahresbeginn 2021 wieder voll trainiert: „Spätestens beim Jahresrückblick wurde bewusst, dass man Angst hat, den Kontakt zu den Vereinsmitgliedern zu verlieren.“

Mit dem sehr erfolgreichen 13.Regio Kata Cup in Steinen hatten sich die vier Karateschulen der Region Mitte März zum letzten Mal getroffen vor dem ersten Lockdown. Seit Jahresbeginn wird nun online trainiert. Bild: Privat | Bild: privat

Online werden die Mitglieder, die dies möchten, über Zoom trainiert. „Auf ein mal zwei Meter daheim vor dem Laptop in der Stube zu trainieren, erfordert sehr viel Kreativität. Wir treffen uns wie auch vorher einmal pro Woche, alle tragen den Karate-Gi. Soweit wie möglich soll so aktiv trainiert werden, wie wenn man in der Halle wäre“, betont Stamm. Neben dem nötigen Aufwärmen sowie den Dehnübungen achten die Trainer darauf, dass alles im kleinen Bildbereich passiert, damit sie die Bewegungen korrigieren können. „Es ist eine tolle Stimmung beim Training, es ist gut, dass man nicht wieder alles vergisst. Wir sind froh, dieses ganze Rundumpaket den Mitgliedern weiterhin anbieten zu können.“ Regelmäßig sind etwa 15 Teilnehmer beim Online-Training dabei. „Es ist ein positives Beispiel, mir gefällt, dass man nicht hadert oder sich nicht illegal trifft“, so Karin Stamm.

Die fünf Trainer der Karateschule Samurai Eggingen-Wutöschingen trainieren aktuell die Mitglieder online, um den Kontakt, den Zusammenhalt und die Verbundenheit zum Verein aufrecht zu erhalten. Karin Stamm hatte mit dem Einverständnis der Teilnehmer Screenshots vom jüngsten Training gemacht. Bild: Karin Stamm | Bild: Karin Stamm

Trainer: Beim Zoom-Trainingsabend wechseln sich die fünf Trainer ab, um selbst auch mittrainieren zu können. Zu den Trainern gehören Daniel Dieterle, David Prochota, Joshua Rühs, Patrick Grießer und Ronja Christoph. Erst vor einem Jahr hatte Daniel Dieterle nach einer intensiven Vorbereitung die Prüfungen zum 1. Dan (Schwarzgurt) abgelegt. Dan ist der Begriff für die Gürtelgrade ab dem ersten schwarzen Gürtel, heißt übersetzt „Stufe“ und steht für den Anfang einer geistigen, charakterlichen und körperlichen Entwicklung.

Karateschule Aktuell werden keine neuen Mitglieder aufgenommen, denn es kommt beim Training darauf an, die Bewegungsabläufe richtig einzuüben. Via Bildschirm würden sich zu viele Fehler einschleichen, die anschließend nur mühsam wieder geändert werden können, so die Vorsitzende, Eva Dieterle, Telefon 07746/30 59.

Die Karateschule Samurai: Gestartet hatte der Verein ab November 1968 im Schulhaus Untereggingen. Die Einweihungsfeiern der Gemeindehallen Wutöschingen (1975) und Eggingen (1978) gehörten damals mit Vorführungen ebenfalls dazu, wie das Spalier stehen bei Hochzeiten, am liebsten barfuß im Schnee. Das 50-jährige Bestehen wurde mit einem Jubiläumslehrgang mit dem Freiburger Trainer und Unterstützer Willy Voss, 6. Dan, gefeiert.