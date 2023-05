Mit der förmlichen Verpflichtung des neu gewählten Bürgermeisters Rainer Stoll startet in Wutöschingen eine neue Ära.

Als dienstältester Gemeinderat hat Stefan Ruppaner (rechts) den neuen Bürgermeister Rainer Stoll in seinem Amt verpflichtet. | Bild: Sandra Holzwarth

Die wohl kürzeste Gemeinderatsitzung der vergangen 24 Jahre dauerte knapp eine halbe Stunde und hatte nur einen einzigen Tagespunkt: Die Verpflichtung von Rainer Stoll zum neuen Bürgermeister durch den dienstältesten Gemeinderat Stefan Ruppaner.

Bürgermeisterverpflichtung Video: Holzwarth, Sandra

Mit der Wiederholung der Verpflichtungsformel gelobte das neue Gemeindeoberhaupt die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und das Wohl der Gemeinde und ihrer Einwohner zu fördern. Stefan Ruppaner freute sich, dass ihm als dienstältester Gemeinderat die Ehre zuteil wurde, die Verpflichtungsformel vorzusprechen.

Bürgermeisterverpflichtung Video: Sandra Holzwarth

„Mit Rainer Stoll verbindet mich eine langjährige Freundschaft und es ist mir eine Herzensangelegenheit die Verpflichtung vorzunehmen.“ Neben dem Gemeinderat waren auch Landrat Martin Kistler, Melanie Kaiser von der Kommunalaufsicht, die Amtsleiter der Verwaltung und weitere Wegbegleiter von Rainer Stoll zur Sitzung mit anschließender Feierstunde gekommen.

Melanie Kaiser von der Kommunalaufsicht, Landrat Martin Kistler, der neue Bürgermeister Rainer Stoll, der noch amtierende Bürgermeister Georg Eble und Gemeinderat Stefen Ruppaner nach der Verpflichtung. | Bild: Sandra Holzwarth

„Als langjähriger Hauptamtsleiter der Gemeinde bleibt Ihnen viel Vertrautes, aber doch ist nichts mehr, wie vorher, weil die Geschicke von Wutöschingen dann ganz wesentlich in Ihrer Hand und ihrer Verantwortung liegen“, sagte Landrat Martin Kistler und war überzeugt: „Dieser Verantwortung sind sie sich bewusst und werden sehr gut damit umgehen können.“

Wer ist Rainer Stoll? Rainer Stoll hat 1992 am Klettgau-Gymnasium Tiengen sein Abitur abgelegt. Nach dem Wehrdienst folgte ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung, das er 1997 mit dem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt FH abgeschlossen hat. 1998 bis 1999 war er als Sachbearbeiter beim Kreissozialamt Waldshut beschäftigt. Im Juni 1999 nahm er seinen Dienst als Haupt- und Bauamtsleiter in Wutöschingen auf. Ab dem 2. Juli wird er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Wutöschingen.

Auch für den scheidenden Bürgermeister Georg Eble fand Landrat Kistler herzliche und würdigende Worte, nachdem dieser bereits erklärt hatte, dass er keine offizielle Verabschiedung wünscht.

„Zu dienen und nicht bedient zu werden“ ist ein Leitspruch, der mir in den Sinn kommt, wenn ich an Sie und ihre bescheidene Art denke. Sie sind wirklich ein Diener ihrer Gemeinde gewesen und dies ist eine ganz wichtige Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen.“

Landrat Martin Kistler gratuliert dem neuen Bürgermeister Rainer Stoll nach der förmlichen Verpflichtung. | Bild: Sandra Holzwarth

Von den großen Fußstapfen, die Georg Eble hinterlassen wird, kam Landrat Kistler wieder zurück auf die Hauptperson des Abends, Rainer Stoll. „Ich bin der Überzeugung, dass Sie Ihre eigenen Wege gehen werden und mit einem guten inneren Kompass ausgestattet sind. Ein Kompass mit guten Werten, die dieser, Ihrer Heimatgemeinde auch weiter guttun.“

Rainer Stoll dankte allen Unterstützern, vor allem aber dem Gemeinderat für seine Unterstützung. „Während meiner Bewerbungsphase, ich mag das Wort Wahlkampf nicht, hatte ich zu jeder Zeit das Gefühl, die Unterstützung des Gemeinderates zu haben. Dafür möchte ich Danke sagen.“

Am 2. Juni wird Rainer Stoll sein neues Amt antreten, „ich freue mich sehr darauf – auf neue Herausforderungen, neue Projekte, neue Aufgaben – auf wirklich alles, was kommt.“ Der neue Bürgermeister versichert, so viel Gutes wie möglich aus der Vergangenheit beizubehalten.

„Wir sind in der Gremiumsarbeit mit unglaublich hohem Tempo unterwegs und verlangen den Gemeinderatsmitglieder viel, vielleicht manchmal auch zu viel ab. Wir werden das Tempo auch künftig hochhalten, möchten aber gleichzeitig auch Verständnis aufbringen, wenn die Entscheidungsfindung mehr Zeit braucht.“

Rainer Stoll unterschreibt die Verpflichtungsurkunde. | Bild: Sandra Holzwarth

Stoll lobte die Arbeit des Gemeinderates, der seiner Pflicht, die richtigen Entscheidungen für die Bürger zu treffen, bisher mit Bravour nachgekommen sei, fand aber auch kritische Worte: „Es ist uns, Verwaltung und Gemeinderat, aber leider nicht immer ausreichend gelungen, Hintergründe, Umstände oder Zwecke von Entscheidungen in die Bevölkerung zu transportieren.“ Künftig möchte der neue Verwaltungschef die Bürger seiner Gemeinde mit mehr Informationen und Transparenz auf die Entwicklungsreise komplexer Themengebiete mitnehmen.

Das Schlusswort des offiziellen Teils hatte der noch amtierende Bürgermeister Georg Eble, der die Amtsgeschäfte zum 2. Juni an seinen Wunsch-Nachfolger Rainer Stoll, der ihm nach seiner eigenen Wahl zum Bürgermeister vor 24 Jahren in das Haupt- und Bauamt der Gemeinde Wutöschingen gefolgt war, übergibt:

„Lieber Rainer, ich wünsche Dir, dass du Dich, vor allem in schwierigen Zeiten, an diesen feierlichen und besonderen Moment Deiner Verpflichtung zurückerinnerst. Denke immer daran, dass du einen tollen Gemeinderat und eine starke Mannschaft in der Verwaltung hinter Dir stehen hast.“

