von Yvonne Würth

Menschen bewegten durch ihr großes Engagement einiges in der Gemeinde Eggingen – hier ein Jahresrückblick für 2022.

Corona hielt das Dorf im Wutachtal zu Jahresbeginn 2022 auch bereits im dritten Jahr fest in der Hand. Die Fasnacht musste erneut ausfallen, so verschob die Guggenmusik Mühlbach-Bazis ihr 40-jähriges Bestehen auf 2023. Die Jubiläums-Tschambalaya-Party „40+1“ mit Kostümvorstellung findet am 7. Januar 2023 statt.

Bereits im Februar gab der Fliesenlegermeister und Gemeinderat Markus Baumann Pläne für den Bau eines Seniorenhauses in der Dorfmitte bekannt. Als der Krieg in der Ukraine im Februar ausbrach, engagieren sich in Eggingen viele Bürger, Vereine und die Feuerwehr Eggingen für die Ukraine-Hilfe. Darunter war auch die junge Mutter Dildora Salata.

Der neue Verein Badesee Eggingen konnte seine erste Saison mit sehr großem Erfolg meistern. 653 Mitglieder, davon 250 Jugendliche, genossen die gemeinsame Zeit beim Schwimmen und der Anlagenpflege, zahlreiche Schwimmabzeichen wurden abgenommen, außerdem konnten Rettungsschwimmer und Schwimmtrainer ihre Ausbildung im Badesee Eggingen durchlaufen.

Frauenselbsthilfe nach Krebs

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs feierte mit ihrer Gründungsvorsitzenden Veronika Limberger das 20-jährige Bestehen im Juni. Im September wurde Ingrid Veit zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Kurz vor den Sommerferien gab es einen Überfall auf die Sparkassenfiliale in Eggingen. Zwei Wochen später wurde ein 27-jähriger Tatverdächtiger in Tschechien festgenommen. Bei Verkehrsunfällen im Sommer auf der B 314 musste die Feuerwehr Eggingen insgesamt drei Tote aus den Fahrzeugen bergen.

Im Juni wurde Lucia Müller für 30 Jahre ehrenamtlichen Einsatz in der Pfarrgemeinde Eggingen mit der Verleihung der Sankt-Gallus-Medaille gewürdigt.

Nach den Corona-Beschränkungen ermittelte die Gemeindeverwaltung im Frühjahr den Bedarf der Kindergarteneltern, um deren Bedürfnissen entgegenzukommen für das neue Schuljahr 2022/2023. Die Eltern wünschten sich verlängerte Öffnungszeiten, Ganztagsbetreuung und warmes Mittagessen. Leiterin Gisela Flügel feierte im Februar ihr 40-jähriges Dienstjubiläum und trat im Sommer ihren Ruhestand an, Tanja Göldner übernahm im August nach einer gemeinsamen Übergangszeit die Leitung des Kindergartens Regenbogen Eggingen. Für die Schulkinder gab es im Juni Begegnungen mit der neuen englischen Partnerschule, denn Andrew Güntert aus England hat Vorfahren aus Eggingen und Eberfingen und initiierte die Schulpartnerschaft. Preise und Erfolge für ihre selbst gezüchteten Bengalkatzen erhielt Susanne Sauter bei diversen Ausstellungen.

Im Mai 2022 entstand dieses Bild von einigen Erzieherinnen des Kindergarten Regenbogen Eggingen. Sie hatten die Gemeinderatssitzung besucht, in der die Ergebnisse der Bedarfsumfrage von Eltern für die Kinderbetreuung ausgewertet wurden, die von der Verwaltung durchgeführt worden war. Leiterin Gisela Flügel (vorne links) trat Ende Juli ihren Ruhestand an nach über 40 Jahren, die neue Leiterin Tanja Göldner (vorne rechts) ist seit der gemeinsamen Übergangszeit im Juni mit im Team. Von links: Julia Steffen, Gisela Flügel, Emine Ekinci, Janet Rotärmel, Jasmin Büche, Laura Kramer, Tanja Göldner. Bild: Yvonne Würth

Im August feierte Anna Brunner ihren 100. Geburtstag, die Eggingerin verbringt ihren Lebensabend am Starnberger See in der Nähe ihrer Tochter. Der Singkreis Eggingen zeigte im September mit dem ersten Konzert seit Corona, dass das Singen nach wie vor Freude macht. Der Musikverein Eggingen nahm seine Konzertbesucher im November gleich auf drei Festivals mit und traf ebenfalls den Geschmack der Besucher.

Erfolgreich meldete sich der Singkreis Eggingen aus der Corona-Zwangspause mit einem Kirchenkonzert in der Kirche St. Gallus zurück. Einzeln sowie gemeinsam mit dem Gesangverein Erzingen (Bild) trat der Singkreis Eggingen auf unter Leitung von Karin Brogle. Außerdem sang ein Projektchor unter Leitung von Michael Brogle. Bild: Yvonne Würth

Die Machbarkeitsstudie zur Wutachtalbahn bescheinigte im November Potenzial für die Strecke zwischen Stühlingen-Weizen und Waldshut. In Eggingen soll ein Kreuzungsbahnhof errichtet werden. Im Dezember feierte Bürgermeister Karlheinz Gantert sein 40-jähriges Dienstjubiläum, das Amt des Bürgermeisters hat er seit 18 Jahre inne. Landrat Martin Kistler würdigte in einer Feierstunde die Leistung des 58-jährigen Lauchringers.

Die Dankurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann für 40 Jahre im öffentlichen Dienst überreichte Landrat Martin Kistler ( links) Bürgermeister Karlheinz Gantert. | Bild: Susanne Kaemmer