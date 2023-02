Der Narrenverein hat sein 50-jähriges Bestehen groß beim 41. Kleggau-Narrentreffen gefeiert. Der Festakt fand am Sonntagmorgen mit dem Zunftmeisterempfang in der Gemeindehalle statt.

Hans-Peter Weber, Präsident der Narrenvereinigung Kleggau, freute sich in gereimten Worten nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wieder auf ein Kleggau-Narrentreffen, kam dann aber gleich zu den aktuellen Schwierigkeiten mit verstärktem Sicherheitskonzept.

Die mittlere Gardegruppe beim Zunftmeisterempfang des 41. Kleggau-Narrentreffens in Eggingen. | Bild: Yvonne Würth

Er wunderte sich in seiner Rede darüber, dass eine närrische Verkleidung als Mohr, Chinese oder Zigeuner problematisch sei: „Des versteh ich alles nimmer, bei uns wird‘s immer schlimmer: Mir hän doch grad größere Probleme uf de Welt. Dä Krieg, s‘ Klima, des uns doch quält.“

Doch rief er auf, nach vorne zu blicken und den Tag freudig zu feiern. Nach dem dreifachen „Kleggi – Narro“ gratulierte er dem Narrenvater Tobi VII Beil zum 50. Geburtstag des Narrenvereins Eggingen mit einem dreifachen „Schliech-Fuchs“.

Neben den Vertretern der 59 teilnehmenden Gruppen waren auch die Vertreter der umliegenden Narrenverbände sowie aus der Politik gekommen. Über letztere sprach Bürgermeister und Schirmherr Karlheinz Gantert im Dialekt und gereimten Worten ungehemmt. Und erinnerte an das Kleggau-Narrentreffen in Eggingen 2016.

Damals, vor der Wahl, hätten sich viele politischen Vertreter präsent gezeigt. Lediglich die beim Zunftmeisterempfang als einzige anwesende „rote Rita“, die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, kam glimpflich davon. Die Zünfte der Narrenvereinigung Kleggau sprach er, ebenfalls gereimt, besonders an.

Narrenvater Tobi VII Beil gibt ein Fazit zu seinem ersten Narrentreffen im Amt. | Bild: Yvonne Würth

Vorsitzender Tobi VII Beil blickt zufrieden auf das Narrentreffen Wie war das 41. Kleggau-Narrentreffen für Sie? „Sensationell, wahnsinnig toll. Richtig viele Leute. Es hat viel Spaß gemacht, wir haben ganz tolle Helfer gehabt und es war ein friedliches Fest. Es war eine gute Stimmung. Alle Zelte, die Halle und die Festmeile waren voller Menschen. Trotz allem war es sehr friedlich und alle haben Spaß gehabt.“ Wurden Ihre Erwartungen übertroffen? „Ja, definitiv. Mit so vielen Leuten haben wir nicht gerechnet. Dass es wirklich so friedlich zugegangen ist und alle in Partylaune waren, hat mich sehr gefreut.“ Was waren Ihre größten Bedenken im Vorfeld? „Einfach, ob wir wirklich an alles gedacht haben. Passt das Sicherheitskonzept. Sind wir für die Masse gerüstet?“ Gab es besondere Ereignisse? „DRK, Polizei und auch Security haben alle ein positives Ergebnis gezogen.“

Anstelle von Geschenken hatte der Narrenverein Eggingen um Spenden für den Ja-Verein attraktives Dorfleben Stühlingen gebeten, der in sieben Gemeinden mit seiner Nachbarschaftshilfe aktiv ist. Die Vertreter der Zunftvereine kamen dieser Bitte gerne nach. Auch genossen sie das Beieinandersein sehr, was durch unzähliges Händeschütteln und Schulterklopfen deutlich wurde.

Auf das Wiedersehen nach der langen Corona-Zwangspause beim Zunftmeisterempfang des 41. Kleggau-Narrentreffen in Eggingen freuten sich auch die Vertreter der umliegenden Narrenverbände. Von links: Vom Fasnachtsverband Hefari Schweiz Heinz Hegetschweiler (Schaffhausen) und Heiri Wanner (Beringen), vom Präsidium der Kleggau-Narrenvereinigung Ehren-Vizepräsident Gerhard Zolg mit Frau Aurelia Zolg, von der Narrenvereinigung Schlüchttal Ehrenpräsident Otmar Schäuble und Frau Doris Schäuble, Bürgermeisterin Marion Frei aus Dettighofen, von den Narrenfreunden Heuberg der langjährige Präsident und amtierende Kassierer Alfred Grimm (Reichenbach) und von der Schwarzwälder Narrenvereinigung Erznarr Lilo Günter (Unterkirnach) mit ihrem Adjudanten Joachim Schmid. | Bild: Yvonne Würth

Die Gardegruppen führten jeweils einen Tanz auf, sie stehen unter der Leitung von Fabienne Ehlert, Sandra Rudolph, Elena Rudolph und Eva Hinnenberger. Neu gesellte sich die kleine Garde zur mittleren und großen Garde dazu, die Mädchen hatten mit dem Lampenfieber vor ihrem ersten Auftritt zu kämpfen gewusst.