von sk

Die Sparkasse Hochrhein vergibt Geldspenden in der Höhe von 16.730 Euro an gemeinnützige Vereine der Gemeinde Wutöschingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Der Gemeinderat hat sich bei den Verwendungsvorschlägen dafür entschieden, dass Vereine und Organisationen berücksichtigt werden, die ehrenamtlich in der Jugend- und Seniorenarbeit engagiert sind.

Bürgermeister Georg Eble bedankte sich bei einem Treffen mit Sparkassenvorstand Wolf Morlock dafür, dass die Sparkasse Hochrhein wieder einen stattlichen Betrag zur Unterstützung der Vereine zur Verfügung stellt: „Wir freuen uns sehr über diese tolle Geste, die für uns alles andere als selbstverständlich ist.“ Der Sparkassenvorstand war gerne bereit, dem Verwendungsvorschlag der Gemeinde zu folgen. Wolf Morlock hob hervor: „Es ist uns bekannt, dass alle Vereine, die sich in kulturellen, sportlichen und sozialen Bereichen engagieren, sehr unter der Pandemie gelitten haben und trotz aller Lockerungen weiterhin mit vielen Einschränkungen zu kämpfen haben. Wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass wenigstens eine gewisse finanzielle Basis für die Vereinsarbeit geschaffen wurde, dann freuen wir uns auch“. Eble und Morlock hoffen, dass trotz aller eher bedenklichen Entwicklungen die Vereinsarbeit nach den Sommerferien wieder anlaufen kann.

Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen mussten die Sparkasse und die Gemeinde auf den Spendenübergabetermin mit den Vereinen verzichten. Folgende Vereine, die die Kriterien des Gemeinderats erfüllen, können sich über die finanziellen Zuwendungen freuen: die Musikvereine und ihr gemeinsames Jugendorchester, die Judo-, Karate- und Kickboxvereine, die Turn- und Fußballvereine, der Angelsportverein, Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz, der Radsportverein, die Segelfluggemeinschaft und speziell für ihr soziales Engagement die Siedlergemeinschaft, die ehrenamtlichen Altenwerke, der Helferkreis Seniorenwohnanlage und der Förderverein der Alemannenschule Wutöschingen.