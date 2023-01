von Yvonne Würth

Die Feuerwehr Eggingen hat in ihrer Hauptversammlung im Pfarrsaal Eggingen auf drei Jahre zurückgeblickt und Wahlen abgehalten.

Kommandant Martin Büche freute sich über die gute Zusammenarbeit. Bei den Wahlen wurden Kassierer Stefan Hotz, Schriftführer Jürgen Neuburger, Schriftführer digital Philipp Büche sowie die Beisitzer Christian Schmutz, Jan Waldkircher, Jan Sackmann, Tobias Scherer und Udo Schilling erneut für fünf Jahre gewählt.

Nach 20 Jahren im Amt gab Roland Morath seinen Beisitzer-Posten an Johannes Müller ab. In den Feuerwehr-Ruhestand und die Ehrenabteilung wechselten Ehrenkommandant Markus Kramer, Karl Schanz, Rolf Güntert, Albert Koblbauer und Andreas Hinnenberger. Neu aufgenommen wurden Leon Rudolph, Kevin Westermaier und Simon Schilling.

Drei neue Feuerwehrkameraden wurden in der Hauptversammlung bei den Aktiven angenommen (von links): Leon Rudolph, Simon Schilling und Kevin Westermaier. | Bild: Yvonne Würth

Schriftführer Jürgen Neuburger erinnerte in seinem Dreijahres-Rückblick an den Bunten Abend 2020, an dem die Feuerwehr mit einem heißen Auftritt den neuen Wanderpokal gewonnen hat. Zu Priesterjubiläum und rundem Geburtstag erhielt Pfarrer Hans-Jürgen Allgaier eine selbstgebaute Saturn-5-Rakete für den Pfarrgarten. Es gab in der Pandemie einen überraschenden Wechsel in der Führungsspitze. Zudem übergab die Feuerwehr im Rahmen der Ukraine-Hilfe die alte Tragkraftspritze. Beim Ferienprogramm war die Feuerwehr 2021 und 2022 aktiv.

Verein und Termin Einsatz beim Narrentreffen Die Feuerwehr Eggingen wird gemeinsam mit der Guggenmusik Mühlbach Bazis Eggingen beim Kleggau-Narrentreffen am 4. und 5. Februar 2023 im Zelt wirten. Die Feuerwehr Die Freiwillige Feuerwehr Eggingen hat 51 Aktive und 29 Mitglieder in der Ehrenabteilung. Kommandant Martin Büche (von 2008 bis 2018 und seit November 2020) ist zu erreichen per Telefon 07746/92 74 05 und E-Mail (ffweggingen.kommandant@web.de).

Die Mitglieder rückten bei zahlreichen Einsätzen aus, darunter beim Hochwasser 2021. 2022 mussten bei Verkehrsunfällen auf der B 314 drei eingeklemmte Personen befreit werden. Ehrenkommandant Markus Kramer berichtete aus der Ehrenabteilung, aufgrund der Pandemie gab es nur wenige Terminen.

Sieben Kameraden sind verstorben, vier wechselten neu zur Ehrenabteilung. Dass die Kameradschaftskasse ab 2023 definitiv umsatzsteuerpflichtig werde, gab Kassierer Stefan Hotz bekannt. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurden Andreas Schmutz, Johannes Müller, Simon Hotz und Stefan Güntert, zum Oberlöschmeister befördert wurden Jan Waldkircher und Markus Bächle.

Bürgermeister Karlheinz Gantert informierte darüber, dass der bestellte Gerätewagen Logistik voraussichtlich 2024 geliefert wird. Die Gemeinde wird die Kosten von 331.000 Euro mit einem Eigenanteil von 277.000 Euro stemmen, auf Zuschüsse durch den Ausgleichsstock wurde verzichtet, um nicht länger darauf warten zu müssen, denn das aktuelle Fahrzeug sei in die Jahre gekommen.

Die Feuerwehr Eggingen besteht derzeit aus 51 Aktiven und 29 Mitgliedern in der Ehrenabteilung. | Bild: Yvonne Würth

Ende Mai waren Angebote zu allen drei erstmals online ausgeschriebenen Losen für Fahrgestell, Aufbau und Beladung vorgelegen. Gantert gab seinen größten Respekt an die Kameraden für ihre Arbeit und erinnerte an den Großbrand in Mauchen und die Verkehrsunfälle, die immer wieder Thema waren. 2022 mussten bei Verkehrsunfällen drei tote Menschen geborgen werden.

Im Namen der Vertreter der benachbarten Feuerwehren sprach Stühlingens Stadtkommandant Gerhard Pfeifer lobende Worte für die Zusammenarbeit, insbesondere für die Kameraden, die die verunfallten Personen aus den Fahrzeugen bergen.

Zu den Gästen gehörten Gesamtwehrkommandant Andreas Denoke aus Wutöschingen und Andreas Mager von der Feuerwehr Lauchringen, der sich seit etwa acht Jahren um die Pflege der Atemschutzgeräte der Feuerwehr Eggingen kümmert. Von den Vereinen waren die Vorsitzenden Jasmin Büche (Guggenmusik Mühlbach Bazis Eggingen) und Tobi VII Beil (Narrenverein Füchse Eggingen) anwesend.