von Melanie Völk, SK

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften kämpft die Feuerwehr im Ortsteil Mauchen derzeit gegen die Flammen.

Was war passiert?

In den Morgenstunden war am heutigen Montag, 20. Juni, kurz nach 06.30 Uhr, in einer Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebes der Brand ausgebrochen. Das bestätigt die Polizei in einer ersten Mitteilung. Derzeit dauern die Löscharbeiten an. Die Halle steht in Vollbrand. Nach dem jetzigen Kenntnisstand erlitten zwei Mitarbeiter Rauchgasvergiftungen.

In einer Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Stühlingen-Mauchen ist ein Brand ausgebrochen. | Bild: Güntert, Roswitha

Wie viele Feuerwehrkräfte sind im Einsatz?

„Die Feuerwehr Stühlingen ist mit acht Abteilungen im Einsatz“, sagt Gerhard Pfeifer, Gesamtwehrkommandant der Feuerwehr Stühlingen auf Nachfrage des SÜDKURIER. Zusätzlich sind die Feuerwehren aus Lauchringen, Bonndorf, Klettgau und Eggingen zur Unterstützung vor Ort.

Im Einsatz sind alle Abteilungen der Feuerwehr Stühlingen sowie die Feuerwehren aus Lauchringen, Bonndorf, Klettgau und Eggingen. | Bild: Jürgen Wagnerbauer

Wie gestaltet sich der Einsatz?

„Der Brand ist unter Kontrolle. Derzeit laufen noch die Restlöscharbeiten“, berichtet Gerhard Pfeifer. Allerdings gestaltet sich der Einsatz „sehr schwierig“. „Wir haben Probleme mit der Wasserversorgung. Wir müssen derzeit das Wasser über weite Strecken heranbringen“, so Gerhard Pfeifer.

Im Einsatz sind zahlreiche Kräfte von umliegenden Feuerwehren. | Bild: Güntert, Roswitha

Was bedeutet das für die Anwohner?

Die Anwohner werden laut Polizeiangaben gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Rauchschwaden sind weithin sichtbar. | Bild: Güntert, Roswitha

Wie ist die Lage im Dorf?

Die Vorsitzende des Frauenvereins Mauchen, Petra Kehl, hat im Dorf um Kuchenspenden für die Feuerwehrkameraden gebeten. Die Reaktion auf den Aufruf sei enorm gewesen, aktuell sind die Einsatzkräfte gut versorgt.

Wir halten Sie weiter über das Geschehen auf dem Laufenden.