von Yvonne Würth

Anita Althaus, die gemeinsam mit Ehemann Thomas Althaus als Inhaber seit über zehn Jahren das Tanz-, Kultur- und Therapiezentrum Purpur Horheim führt, möchte einen Lebenstraum verwirklichen: Aus einem alten Bauernhaus soll ein „Lebenshaus“ entstehen.

Ein Traum bekommt Flügel: Auf dem täglichen Durchwandern des Jakobswegs, wegen Corona in der Region anstatt in Spanien, entdeckte Anita Althaus den Bauernhof in Rickenbach-Hennematt mit 550 Quadratmeter Wohnfläche, 10300 Quadratmeter Grundstück, der zum Kauf ausgeschrieben ist. „Es fühlt sich so sehr passend an für etwas, was mich schon seit einigen Jahren umtreibt. In meinem Herzen habe ich schon lange den Gedanken an ein „Leibtherapeutisches Krankenhaus“, die kreative Leibtherapie ist meine Therapieform, mit der ich seit 30 Jahren erfolgreich arbeite.“

Zur Person Anita Althaus, Jahrgang 1959 ist verheiratet mit Thomas Althaus und bereits mehrfache Mutter und Großmutter. Kreative Leibtherapeutin Musik und Tanz (ZKW-tk), Kreative Traumatherapeutin (Ausbildung bei Dr. Gabriele Frich-Baer), Therapeutin für AD(H)S nach dem SEMNOS Konzept, Leitung von Seminaren in kreativer Körpertherapie, Langjährige Arbeit mit Heimkindern, Behinderten, Kindern mit Wahrnehmungsstörungen, Freiberufliche Tätigkeit in diversen Kliniken, Mitglied Assoziation Kreativer Leibtherapeuten, Workshops für Selbsterfahrung, Einzel- und Gruppentherapie, langjährige Erfahrung in der Beratung mit Eltern, Jugendlichen und Kindern, Mitglied im Deutschen Fachverband für Sozialtherapie.

Ein Ausbildungsort für kreative Leibtherapie sowie ein Nest zum Leben für Menschen und Tiere mit Haus- und Gartenarbeit, Handwerk und Kreativität, Tanz und Gestaltung soll in dem Bauernhaus entstehen: „Aber auch die Hauswirtschaft, vom Koch, über die Putzfrau bis zum Hauswart, alle sollen in diesem Geist gemeinsam das Haus zu einem Lebenshaus machen. Ihr Glaube an Gott ist stark genug, das Projekt zu wagen. „Ich möchte in diesem Haus zum Beispiel begleitetes Wohnen für Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung, sowie ein würdiges Alterswohnen, eventuell auch einen leibtherapeutisch orientierten Arzt einbinden.

Die Finanzierung: Das Haus kostet 670.000 Euro, Anita Althaus rechnet mit zusätzlichen 250.000 Euro für die Renovation und den Umbau für das Projekt. Sie hat bereits ein Konto bei der Sparkasse Hochrhein eröffnet und freut sich über Unterstützung: „Ob ein Euro, fünf Euro, zehn Euro oder auch mehr, wenn es euch leicht fällt und ihr es aus freiem Herzen schenken möchtet. Ich freue mich über jeden einzelnen Beitrag. Wenn viele ein Projekt mit unterstützen, ist es auch durch einen großen Segen getragen.“Sie erinnert an das große Projekt von Karlheinz Böhm: „Menschen für Menschen“ – wenn eine Million Menschen jeweils eine DM spenden, dann können große Dinge daraus entstehen.“ Spender werden zum Einweihungsfest eingeladen, außerdem verspricht Anita Althaus Transparenz, dass jeder das Projekt mitverfolgen kann.

