Wutöschingen vor 4 Stunden

Sanierungen von Grundschule und Kirchberghalle in Degernau bleiben im Kostenrahmen

Die Kosten für die Sanierung von Grundschule und Kirchberghalle in Degernau wird nach einer Optimierung von 287.535 Euro auf 442.600 Euro ansteigen. Allerdings muss die Gemeinde nicht tiefer in die Tasche greifen, denn die Verwaltung hat eine Bezuschussung aus Mitteln der Sanierungsmaßnahmen Ortskern in Höhe von 202.500 Euro erhalten.