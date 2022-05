von Claus Bingold

Auf ein, trotz Corona, zufriedenstellendes Jahr blickte der Vorsitzende Markus Birkenberger vor rund 100 Vereinsmitgliedern in der Hauptversammlung des SV Waldhaus in der Haagwaldhalle in Remetschwiel zurück. Im Aktivbereich konnte der SV Waldhaus im vergangenen Jahr eine Herrenmannschaft in der Kreisliga A, eine zweite Mannschaft in der Kreisliga C sowie eine Damenmannschaft in der Bezirksliga und eine zweite Mannschaft in der Kreisliga C stellen.

Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stand auch die Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Während die Beiträge für die Passivmitglieder mit 25 Euro pro Jahr gleich bleiben, wurden sie für die anderen Mitglieder erhöht. Aktive Vereinsmitglieder zahlen in Zukunft 80 Euro pro Jahr, statt bisher 45 Euro. Auch Jugendliche bezahlen zukünftig 80 Euro, ihr Beitrag betrug bisher 35 Euro. Der Jahresbeitrag für die Alten Herren wurde von 25 Euro auf 40 Euro angehoben. Die Versammlung stimmte der Veränderung der Beitragserhöhungen mehrheitlich zu.

Dass der SV Waldhaus hervorragende Jugendarbeit leistet, kam im Bericht des Jugendleiters zum Ausdruck. Im Jugendbereich stellt der SV Waldhaus Mannschaften von der G- bis zur A-Jugend. Die Bambini und die F-Junioren spielen unter eigener Leitung. Ab der D-Jugend wird in Spielgemeinschaften mit den befreundeten Vereinen innerhalb der Gemeinde und aus benachbarten Ortschaften trainiert. Der Jugendleiter betonte in seinem Bericht „die ausgesprochen positive Zusammenarbeit mit den beteiligten Vereinen“.

Kunstrasenplatz abbezahlt

Nicht ohne Stolz berichtete der Vorsitzende Markus Birkenberger, dass der Kunstrasenplatz jetzt nahezu vollständig bezahlt ist. Außerdem wurde an das Vereinsheim beim Kunstrasenplatz ein Anbau für Duschen errichtet.

Der Verein Der SV Waldhaus wurde 1932 gegründet und hat derzeit rund 400 Mitglieder. Seit den 60er Jahren betreibt der Verein eine intensive Jugendarbeit. Neben dem Fußball bietet der SV Waldhaus auch Rückengymnastik und Zumba-Fitness an. Vorsitzender des SV Waldhaus ist Markus Birkenberger, Telefon 07755/84 29. Informationen zum Verein gibt es im Internet (www.sv-waldhaus.de)

Nahezu unverändert setzt sich der Vorstand des SV Waldhaus nach den Teilwahlen für die kommenden zwei Jahre zusammen. Ohne Gegenstimmen wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Anton Bächle, Kassenverwalterin Simone Sternberg Wirtschaftsdienstleiterin Angelika Bächle und der Beisitzer Christian Höfler. Neu im Gremium ist der stellvertretende Jugendleiter Holger Eschbach. Andreas Kiefer, bislang stellvertretender Jugendleiter, wird dem Vorstand in Zukunft als Beisitzer für die Jugendarbeit angehören.

Für zwei Jahre wurden (von links) Beisitzer Christian Höfler, Wirtschaftsdienstleiterin Angelika Bächle, der stellvertretende Vorsitzende Anton Bächle, Kassenverwalterin Simone Sternberg und der stellvertretende Jugendleiter Holger Eschbach in den Vorstand des SV Waldhaus gewählt. | Bild: Claus Bingold

Der Vorsitzende Markus Birkenberger ehrte in der Versammlung auch einige Vereinsmitglieder für ihre langjährige Vereintreue. Seit 60 Jahren gehört Oskar Bächle dem SV Waldhaus an. Urkunden für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit erhielten Thomas Schäfer, Herbert Tröndle und Dieter Stiegeler. Für 25 Jahre erhielt Andreas Berger die entsprechende Urkunde. Zwei weitere Mitglieder gehören ebenfalls seit 25 Jahren dem Verein an.