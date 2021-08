von sk

Der Wehratallauf am Sonntag, 12. September, findet nach aktuellem Stand der Dinge statt. Dies teilt Günter Schönauer von den Lauffreunden gut eine Woche vor dem Start mit. Es ist der 30. Wehratallauf – doch das Jubiläum hatten sich die Lauffreunde sicher anders vorgestellt. Statt eines „Lauffests für die ganze Familie“ wird es nur eine deutlich abgespeckte Version des Volkslaufs geben. Geschuldet ist dies natürlich der Corona-Pandemie. Weil sich die Lauffreunde ihrer Verantwortung bewusst sind und sie die größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten gewährleisten wollen, haben sie das Rahmenprogramm deutlich reduziert. „Wir beschränken uns dieses Jahr auf den sportlichen Wettkampf und erinnern uns an die Anfänge vor 30 Jahren. Es wird erstmals keine Siegerehrung und keine Verköstigung im Stadion geben, ebenfalls werden keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten angeboten“, erklärt Schönauer. Auch der Kinderlauf wurde aus dem Programm gestrichen.

Mit Einhaltung der 3-G Regel ermöglichen wir Sportlerinnen und Sportler wieder an einem Laufwettbewerb teilzunehmen. Für alle Teilnehmer gilt: Sie müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder aktuell getestet wurden. Zugang ins Stadion ebenfalls nur gemäß 3-G Regel und Kontakt Registrierung, auch für Begleitpersonen und Zuschauer. „Wir freuen und bedanken uns, dass der Ortsverein des DRK Wehr am Veranstaltungstag vor Ort außerhalb des Stadions von 8.30 bis 9.30 Uhr einen kostenlosen Schnelltest anbietet. Wir bedanken uns auch bei der Stadt Wehr für die Bereitstellung der kostenlosen Tests“, so Schönauer. „Die Teilnehmer dürfen sich auf einen nicht alltäglichen Musikgenuss erstmalig auf der Strecke freuen – wir sind auf die Reaktionen der Teilnehmer gespannt.“

Die Hälfte der Teilnahmegebühr wird direkt an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg e.V. gespendet. Die Online Anmeldung kann noch bis zum Dienstag, 7. September, erfolgen, danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich. „Nachmeldungen sind dieses Jahr nicht möglich, auch nicht vor Ort.“ Das Hygienekonzept wie auch die Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage (www.wehratallauf.de) einsehbar. Dort ist auch die Anmeldung für den Lauf möglich.