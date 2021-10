von Ernst Brugger

Mit der ersten Lesung der Bestsellerautorin Gaby Hauptmann begannen am Mittwochabend die elften Literaturtage der Mediathek der Stadt Wehr in Kooperation mit der Buchhandlung Volk. Ein verheißungsvoller Auftakt mit mehr als 40 Besuchern unter der 3-G-Regelung in der Stadthalle. In ihrem neuen zeitgenössischen Roman „Unsere allerbeste Zeit“ erzählt die Autorin, von der Frankfurter Buchmesse kommend, die packende Geschichte, wie man an plötzlichen Herausforderungen wächst.

Dabei las Gaby Hauptmann akzentuiert und ließ die Zuhörer das Romangeschehen hautnah miterleben – manchmal zum Schmunzeln oder auch zum Schlucken. Die in Allensbach am Bodensee lebende Erfolgsautorin las mit viel Esprit und einem Quäntchen Ironie. Ihr neuer Roman weicht aber ab, sowohl im Titel als auch Handlung, von ihren satirischen Bestsellern, wie „Suche impotenten Mann fürs Leben“ oder „Nur ein toter Mann ist ein guter Mann“, die beide auch verfilmt wurden.

„Unsere allerbeste Zeit“ ist authentischer und zeitkritischer und doch auch manchmal süffisant. Die Protagonistin im neuen Buch von Gaby Hauptmann ist Katja, eine Frau die eigentlich alles hat, was sie braucht.

Sie hat ein komfortables Appartement und einen guten Job in einer Hamburger Werbeagentur, wo sie schon seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt und auch einen Freund hat. Aus ihrer Stuttgarter Heimat kommt eines Tages von ihrer Freundin die schlechte Nachricht, dass ihre Mutter vermutlich an Demenz erkrankt ist. Ihr Bruder zeigt aber, obwohl in Stuttgart wohnhaft, wenig Interesse daran, sich um die Mutter kümmern zu wollen.

Kürzlich von ihrem Freund getrennt, kündigt Katja Job und Wohnung und zieht zurück nach Stuttgart, um der Mutter zur Seite zu stehen. Doch anfänglich läuft alles schief, es gibt unter anderem Probleme bei der Pflege der Mutter. Katja erkennt, wie schwierig es ist, alleine die Folgen einer Demenzerkrankung eines Familienangehörigen zu stemmen. Nach und nach wird ihr klar, was und warum alles schief läuft. Als starke Frau sucht sie selbstkritisch auch Fehler bei sich selbst und krempelt ihr Leben total um und kann wieder aufrechter durchs Leben gehen.

Lesestoff auch für Männer

Das Buch ist trotzdem kein Frauenroman. Es ist auch für Männer lesenswert, denn es kommen die unterschiedlichsten Exemplare mit vielen Facetten vor, die Männer so ausmachen. Ein absolut lesenswertes Buch, in der Handlung sehr aktuell, das beim Lesen Spaß macht – mit einem flüssig und gut lesbaren Schreibstil. Die Beschreibung der Protagonisten und Handlungsorte sind authentisch. Es ist ein Buch, das nicht nur Betroffene gelesen haben sollten.

Der neue Roman von Gaby Hauptmann „Unsere allerbeste Zeit“ ist im Piper-Verlag erschienen und für zehn Euro bei der Buchhandlung Volk erhältlich. Die nächsten Lesungen der Wehrer Literaturtage mit Neuerscheinungen sind am Mittwoch, 3. November, 20 Uhr, mit dem Potsdamer Dramaturg John von Düffel („Die Wütenden und die Schuldigen“) und am, 10. November, 20 Uhr, mit dem Schweizer Franz Hohler („Der Enkeltrick“), vermutlich jeweils in der Mediathek.