von sk

Es ist schon der zweite tödliche Motorradunfall in der Region innerhalb weniger Stunden: Im Wehratal verunglückte am Samstag, 14. Mai, ein 45 Jahre alter Motorradfahrer tödlich. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hatte er sich schwerste Verletzungen zugezogen. Kurz nach 14 Uhr war er zwischen Wehr und Todtmoos in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Auto eines 18-jährigen kollidiert. Noch an der Unfallstelle erlag der Motorradfahrer seinen Verletzungen. Der Autofahrer kam vorsorglich in eine Klinik, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die beteiligten Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 15.000 Euro. Die L 148 war im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Nahezu zeitgleich war ein Motorradfahrer im Kleinen Wiesental ums Leben gekommen: