von sk

Das perfekte Motorrad-Wetter führt auch zu mehr schweren Unfällen mit Beteiligung der Zweiradfahrer – mit tragischen Folgen: Am Samstag, 14. Mai, gegen 14 Uhr, geriet ein 61-jähriger Krad-Fahrer mit seiner Yamaha nach dem Ortsausgang Wieslet in Richtung Niedertegernau fahrend, in einer scharfen Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Traktor.

Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle; der Traktorfahrer und seine Beifahrerin bleiben unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro; die Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.