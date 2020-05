Die Kindergartengebühren und die Gebühren für die Hortbetreuung sollen für die Kinder, die keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, für die Monate April und Mai 2020 erlassen werden. Dies schlägt die Stadtverwaltung vor, der Gemeinderat muss dem aber noch zustimmen. Nach Schließung der Kindergärten Mitte März hatte die Stadtverwaltung zunächst angekündigt, die Gebühren vorerst nicht einzuziehen. In der Notbetreuung in Kindergärten, Hort und Schulen sind derzeit insgesamt 130 Kinder untergebracht, davon 38 in den Schulen und 77 in Kindergärten, im Hort und inder Randzeit werden 15 Kinder betreut. Die Stadt hat bei der Notbetreuung streng die Maßstäbe der Corona-VO angelegt. Eltern, die für ihre Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen selbstverständlich Gebühren zahlen.