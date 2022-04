Der Baubeginn für das Wehrer Ärztehaus verschiebt sich – der Grund ist die nach wie vor unklare finanzielle Förderung des Bundes, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium die KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude im Januar völlig überraschend mit sofortiger Wirkung gestrichen hatte. Zwar steht ein Nachfolgeprogramm in Aussicht, allerdings sind die Rahmenbedingungen hierfür noch unklar. Für die Stadt Wehr kommt die Änderung des Förderhorizonts zum ungünstigsten Zeitpunkt. Stadtverwaltung, Planer und Gemeinderat hatten beachtlich viel Tempo an den Tag gelegt, um das Projekt zügig voran zubringen.

Das Ärztehaus Das Gebäude Die Stadt plant am Rande des Brennet-Areals gegenüber vom Modehaus Bär den Bau eines dreistöckigen Ärztehauses mit Geschäftsräumen für eine Apotheke und ein Sanitätsgeschäft im Erdgeschoss und Mietwohnungen im Obergeschoss. Daneben wird ein Zwillingsgebäude im Auftrag der Brennet AG errichtet. Auch für dieses Gebäude sowie für die Fachmärkte ist das Architekturbüro Müller & Huber zuständig. Die Ärzte In die Praxisräume wird die Gemeinschaftspraxis der im Bündtenfeld niedergelassenen Ärzte Barbara Eisenhauer, Judith Gladewitz und Günter Straub einziehen. Zudem sei Raum für einen weiteren Mediziner. Die Suche hierfür war allerdings bislang erfolglos. Im zweiten Stock steht noch offen, ob hier Praxis- oder Therapieräume entstehen oder Mietwohnungen. Die Anmietung der Praxisräume soll subventioniert werden. Die Kosten Insgesamt rechnet die Stadt für das Ärztehaus mit Baukosten von mindestens 6,7 Millionen Euro. Davon sollten bis zu einer Million aus KfW-Fördermitteln kommen. Die Stadt geht bislang von einer Bauzeit von 14 Monaten aus. Die Einweihung ist somit für das Jahr 2024 vorgesehen.

War der Baustart eigentlich für Anfang 2022 geplant, geht Bürgermeister Michael Thater nun von einem ersten Spatenstich kurz vor der Sommerpause aus. „Die Nachricht ist aber: Es wird auf jeden Fall gebaut“, so der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung. In Frage stehe das für die Stadt so wichtige Bauvorhaben nicht. Ganz ohne Fördermittel sei das Projekt aber nicht wirtschaftlich darstellbar. Bislang ging die Kalkulation von einer Abschreibung über 50 Jahre aus.

Nachfolgeprogramm lässt auf sich warten

Es gebe ein Versprechen des Wirtschaftsministeriums, dass eine Nachfolgeprogramm für die gestrichenen KfW-40-Fördermittel für besonders energieffieziente Gebäude „in Kürze“ aufgelegt werde, so Thater. Bislang sei dies allerdings noch nicht geschehen, ärgert sich der Bürgermeister.

Die Stadt habe ihre Hausaufgaben jedenfalls erledigt: Der geänderte Babauungsplan sei zwischenzeitlich rechtskräftig, mit einer Genehmigung des Bauantrags rechnet Thater in den nächsten Woche. Der nächste Schritt wäre die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und die Ausschreibung der ersten Arbeiten. Schon bei der Vergabe der Architektenleistung vergab die Stadt bislang nur einen Teil an das Architekturbüro Müller & Huber in Oberkirch.

Deutlich sichtbare Fortschritte machen hingegen die Bauarbeiten in direkter Nachbarschaft: Nach der Fertigstellung der Rohbauten des künftigen Lidl-Markts im Norden und des Müller-Drogeriemarkts in der Mitte, ist nun auch die Gebäudehülle des künftigen Schmidts-Markts im Süden deutlich zu erkennen. Die Eröffnung der drei Märkte soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr stattfinden. Bürgermeister Thater geht derzeit von der Einweihung spätestens im November aus.