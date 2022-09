von sk

Auf der B 317 bei Schopfheim ist ein Auto komplett ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet soll aus bislang unbekannten Gründen die Autobatterie des Audis in Brand geraten sein. Der 45-jährige Fahrer konnte seinen Wagen auf der B 317 in der Nähe der Anschlussstelle Schopfheim Mitte anhalten. Um den Flammen zu entkommen gelang es dem 45-Jährigen über das geöffnete Fenster der Fahrertür den Audi zu verlassen. Während die Feuerwehr den Brand bekämpfte musste die gesamte Bundesstraße bis gegen 24 Uhr gesperrt werden. Der Audi brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Wehr: Sechs Leichtverletzte bei Unfall im Wehratal

Sechs Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Sonntag im Wehratal, wo ein Motorradfahrer ein entgegenkommendes Auto touchierte. Der 21-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin die Landstraße 148 von Wehr kommend in Richtung Todtmoos, als er laut Polizei gegen 14.50 Uhr in einer Rechtskurve einen entgegenkommenden Personenkraftwagen touchierte. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Ebenso seine Mitfahrerin. Im entgegenkommenden Wagen, in welchem eine Familie mit ihren zwei Kindern unterwegs waren, lösten wohl die Airbags aus. Der 35-jährige Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Die Beifahrerin sowie die beiden Kinder erlitten einen Schock. Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 32.500 Euro. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Todtmoos: Bargeld und Tabakwaren bei Einbruch in Tankstelle entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich in Todtmoos Unbekannte über eine Werkstatt Zutritt zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Grüntalstraße. Aus der Tankstelle wurden wohl eine Vielzahl von Tabakwaren sowie ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/92228-0) sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben.