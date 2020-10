von sk

Am Dienstagabend, 13. Oktober, sind ein Auto und ein Traktorgespann auf der B 518 bei Wehr-Öflingen kollidiert. Gegen 22.15 Uhr hatte ein 41 Jahre alter Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand wegen einer zu hohen Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi verloren. Er schleuderte in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Fendt-Traktor samt Anhänger zusammen. Durch die seitliche Kollision kippte das Gespann um. Der Audi-Fahrer und der 57 Jahre alte Traktorfahrer verletzten sich schwer. Beide kamen in umliegenden Krankenhäuser. Bis zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge mit einem Autokran war die Bundesstraße bis in die Morgenstunden des Mittwochs gesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei insgesamt rund 45.000 Euro liegen.