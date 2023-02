So als hitziger Heißsporn wird das nichts in einem Schützenverein, und die Wehrer Sport-Schützen-Gesellschaft (SSG) setzt auch weiterhin auf sportliche Qualität. Eine solide Erziehung im Umgang mit einer Waffe, viel Training unter Anleitung erfahrener Ausbilder und dann die Heranführung an Wettkämpfe – vier Schützen haben es im vergangenen Jahr bis zur Deutschen Meisterschaft geschafft. „Wir waren aber schon besser“, musste Hauptschießleiter Giovanni Janni bei der Jahreshauptversammlung im Gesellschaftsraum oben am Vogtboden am Samstagabend einräumen.

Wieder in ruhigem Fahrwasser

Uwe Mühl hat als neuer Oberschützenmeister, sprich neuer Vorsitzender der SSG Wehr, seine Bewährungszeit bestens gemeistert. „Wieder in ruhigem Fahrwasser angekommen, ein neues Vorstandsteam hat den Verein durch eine schwierige Zeit gebracht und trotz allem, wir hatten ein ereignisreiches vergangenes Jahr“, sagte Mühl in seiner mit Spannung erwarteten ersten Bilanz. Die große Wehrer Schießanlage ist beliebt, weil fortwährend modernisiert wurde – Kreismeisterschaften, Sachkundelehrgänge und Jagdschulen nutzen die Anlage für Schulungen. Ein ­Anfänger war Mühl in der Vorstandsarbeit jedoch nicht. Als ehemaliger Kassierer hatte er über lange Jahre genau diese Modernisierungen mit dem verstorbenen und am längsten amtierenden SSG-Vorsitzenden Santus Grizzaffi initiiert.

Marko Kovacevic ist der neue Schriftführer der Sportschützen-Gesellschaft Wehr. | Bild: Gerd Leutenecker

„Neue Elektrik, Heizung und die kostenintensive Dachsanierung sind als Pflichtaufgaben erledigt, wir sind seit Ende Juli wieder schuldenfrei“, sagte Mühl. Was nicht heißt, dass eine Pause gemacht wird. Vom Vorstand bereits ausgearbeitet und von den zahlreichen anwesenden Mitgliedern kurzerhand beschlossen, geht es nun an die erste Umrüstung auf elektronische Schützenstände. „Mit dem Luftgewehrstand wird begonnen, gerade um im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der Anlage für alle Wettkämpfe zu sichern“, so Mühl.

Frühere Erfolge und Veranstaltungen sollen neu aufleben

Der Vorstand will wieder an alte Erfolge anknüpfen, in den Reihen der SSG Wehr sind ehemalige Deutsche Meister keine Seltenheit. „Sportlich sind wir aber in den Einzelwertungen und den Mannschaften ausbaufähig“, forciert der Hauptschießleiter gleichermaßen die Nachwuchsarbeit bei den Sportschützen. Neue Sponsoren werden auch überregional gesucht, die Identifikation mit dem Verein werde intensiviert und das gesellige Miteinander knüpfe in veränderter Form an alte Traditionen an. Das Königsschießen lebt wieder auf, die Vereinsmeisterschaft wird in die wärmere Saison vorgezogen und das publikumswirksame Westernfest im September wird abermals stattfinden. Für Bürgermeister Michael Thater ein deutliches Zeichen, „mit Bravour gemeistert“, ein ehrliches Kompliment. Schließlich steht in zwei Jahren das 100-jährige Jubiläum der SSG an. Neu gewählter Schriftführer ist Marko Kovacevic.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ist Markus Kisch geehrt worden. Auf 40 Jahren kommt Karlheinz Bezold. Zu neuen Ehrenmitgliedern der SSG Wehr sind die Schützen und mehrfachen Meister sowie Rekordhalter Erich Tscheulin und Wolfgang Böhler ernannt worden.