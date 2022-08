Zum Abschluss des Enkendorfmarktes in Wehr treten The Rangers im Heimspiel direkt vor dem eigenen Proberaum auf. Das Konzert findet bei trockenem Wetter am Samstagabend, 3. September, um 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Rangers verzichten komplett auf ihre Gage, vom Erlös der Speisen und Getränke wird ein Anteil an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Waldshut der Malteser gespewndet.

Mit dem Benefizkonzert sollen Familien unterstützt werden, in denen ein Kind oder ein Elternteil eine lebensverkürzte Erkrankung hat. Es ist für Nichtbetroffene schwer vorstellbar, was es für Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde bedeutet, wenn ein Kind sterbenskrank ist. Die Betreuung bestimmt den kompletten Familienalltag. Nicht selten kommen Geschwisterkinder zu kurz, Verschnaufpausen für die Eltern gibt es kaum.

An dieser Stelle unterstützen die ehrenamtlichen Familienbegleiter der Malteser indem sie Zeit schenken, beispielsweise einen Ausflug mit dem Geschwisterkind unternehmen, zuhören und begleiten. Dadurch wird den Familien ein Stück Normalität zurückgegeben.

Die Familienbegleiter des neu entstehenden Dienstes im Landkreis Waldshut beginnen ihren Qualifizierungskurs im November und wollen ab dem Frühjahr 2023 einsatzbereit sein. Wen die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes interessiert, findet weitere Informationen auf der Homepage der Malteser Waldshut (www.malteser-waldshut.de). Koordinatorin Stefanie Schneider steht für Fragen zur Verfügung (stefanie.schneider@malteser.org). Wer die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes unterstützen möchte, kann spenden an Malteser Hilfsdienst, Volksbank Freiburg, IBAN DE42 6809 0000 0005 7209 15, BIC GENODE61FR1, Stichwort: KiHoWT.