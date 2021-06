Wehr vor 1 Stunde

Kachelofenbau Trefzger: Traditionsunternehmen mit neuer Geschäftsführung

Kachelofenbau Trefzger in der Merianstraße in Wehr wird künftig als „Kachelofenstudio GmbH“ firmieren. Kornelia und Wolfgang Müller übergaben ihren Betrieb an Ulrike Leber, Sanitär- und Blechnermeisterin.