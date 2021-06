von sk

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der B34 in Wehr-Brennet. In Höhe des Bahnhofs war es gegen 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß eines Mazda mit einem Ford Pickup gekommen. Durch die Karamboulage abgewiesen kam der Ford von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter, überquerte den Bahnsteig und kam erst auf dem Bahngleis in Richtung Basel zum Stehen. Die Bahnstrecke zwischen Albbruck und Rheinfelden musste bis zur Bergung des Fahrzeugs mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Auch auf der Bundestraße 34 kam es am Nachmittag zu langen Staus. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.