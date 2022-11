von Susanne Eschbach

Noch knapp eine Woche. So lange muss sich die Wehrer Bevölkerung gedulden, bis sie einen Blick in den neuen Schmidts Markt XL auf dem Brennet-Areal werfen kann. Noch ist nur zu erkennen, dass auf Hochtouren auf die Eröffnung am Donnerstag, 17. November, hingearbeitet wird. Aber dann ist es soweit und es eröffnet sich den Kunden eine ganz neue Einkaufserlebniswelt.

Größter begehbarer Kühlschrank der Region

Noch mehr Auswahl, noch mehr Regionalität, gepaart mit modernster Technik. „Wir freuen uns außerdem, dass wir unseren Kunden den größten Kühlschrank in Wehr präsentieren können“, freut sich Geschäftsinhaber Matthias Schmidt. Dabei handelt es sich um einen begehbaren Getränkekühlschrank in der Getränkeabteilung des Marktes. Doch der neue Schmidts Markt XL in Wehr hat noch viel mehr zu bieten.

Auf rund 2800 Quadratmeter Verkaufsfläche wird eine Auswahl von rund 32.000 Artikeln angeboten. | Bild: Susanne Eschbach

Der neue Markt bietet eine rund 2.800 Quadratmeter große Verkaufsfläche.

Auf ihnen können die Kaufleute Matthias und Maximilian Schmidt zusammen mit Marktleiter Wolfgang Hügin und den rund 100 Mitarbeitenden alle klassischen Stärken des Edeka-Vollsortiments entfalten: Angefangen bei der großen Auswahl Lebensmittel über die Edeka-Eigenmarken, bekannte Marken und Artikel auf Discountpreisniveau bis hin zu Beratung an der 35 Meter langen Frischeabteilungen für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Das Lebensmittelangebot wird ergänzt durch ein breites Sortiment an Drogerie- und Haushaltswaren sowie weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs. Die Auswahl umfasst insgesamt rund 32.000 Artikel.

Gastronomiebetrieb auch schon zum Frühstück

Die eigene Marktbäckerei mit integrierter Schmidts Hausküchen-Gastronomie, direkt am Eingangsbereich des neuen Marktes, bietet neben frischen Backwaren und Snacks auch warme, frisch gekochte Gerichte, die direkt vor Ort genossen werden können. Die Gerichte werden von den Mitarbeitenden in der gläsernen Satellitenküche zu jeder Tageszeit zubereitet. So bietet das Schmidts Hausküchen-Restaurant ein ausgewogenes Frühstücksangebot, zahlreiche Speisen zum Mittagessen und Abendessen, aber auch eine Auswahl an Kuchen und süßen Teilchen. Die gemütlichen Sitzbereiche im Innen- und Außenbereich laden dazu ein, nach dem Einkauf einen Kaffee zu trinken oder auch den großen oder kleinen Hunger zu stillen. Eine „Eat Happy“-Sushibar im Markt bietet frisch gerolltes Sushi zum Mitnehmen an und rundet das gastronomische Angebot ab.

Alles wird für die Markteröffnung in einer Woche vorbereitet. Auch die 35 Meter lange Frischetheke, in der künftig Fisch, Fleisch, Wurst und Käse angeboten werden. | Bild: Susanne Eschbach

Auch bei der Gestaltung der Gastronomie mit 80 Innen- und 50 Außenplätzen, waren Matthias und Maximilian Schmidt auf Regionalität bedacht. Als Bekenntnis zum Standort im Brennet-Park, ist der Gastrobereich mit übergroßen Bildern geschmückt, der die alten Webstühle des früheren Textilunternehmens zeigt. „Wir wollten daran erinnern, das genau an dieser Stelle einst Textilien hergestellt worden sind“, betont es Matthias Schmidt.

Regionale Produkte

Insgesamt beziehen die Schmidts Märkte Produkte von über 60 regionalen Lieferanten. Die Waren sind in allen Sortimentsbereichen fest verankert. „Von Obst und Gemüse über Getreide, Teigwaren, Milch und Molkereiprodukte, Honig, Fleisch und Wurstwaren, Käse, Fisch, viele verschiedene Getränke und dem ein oder anderen Drogerieartikel – finden unsere Kundinnen und Kunden bei uns alles aus dem Südschwarzwald“, erklärt Matthias Schmidt.

Stoßen auf den neuen Markt an: Matthias, Getrud und Maximilian Schmidt. | Bild: Schmidts Märkte

Besonders im Bereich Fleisch bietet das Unternehmen zahlreiche Produkte aus dem Südschwarzwald an. So findet die Kundschaft Fleisch vom Schwarzwald Bio-Weiderind, Südschwarzwälder Wild, Südschwarzwälder Lamm und bald auch Südschwarzwälder Weidehähnchen.

Besonderen Wert legt Familie Schmidt außerdem auf die große Auswahl an Bio-Produkten, das individuelle Sortiment an internationalen Spezialitäten sowie an gluten- und laktosefreien Produkten.

Getränkemarkt ist integriert

Der integrierte Getränkemarkt, mit für die Kundinnen und Kunden begehbarem Getränkekühlraum, bietet ebenfalls für jeden Geschmack etwas. Verschiedene Biere von lokalen Brauereien, Schnäpse und Liköre aus heimischen Rohstoffen und rund 2.000 Weinsorten stehen dort zur Auswahl.

Wichtig für die Schmidts und ihr Team ist auch das Thema Kundenservice.

Im Kassenbereich werden auch Selbstbedienungskassen zur Verfügung stehen. | Bild: Susanne Eschbach

Für Festlichkeiten können die Kundinnen und Kunden Wurst- und Käseplatten vorbestellen, es gibt einen Lieferservice, eine Infotheke, eine Lotto-Annahmestelle, kostenloses W-Lan und Sitzmöbel zum Ausruhen.

Auch eine Wickelstation für Eltern mit Babys sowie eine Ladesäule für Elektroautos stehen für die Kundschaft bereit. Als weiteres Highlight in der Kassenzone stehen SB-Kassen bereit.