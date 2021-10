„Wir versuchen immer, möglichst verschiedene Themen zu wählen,“ erklärt Gabriele Volk. Den Auftakt gibt die Bestsellerautorin Gaby Hauptmann am Montag, den 27. Oktober. In der Familiengeschichte „Unsere allerbeste Zeit“ dreht es sich um Katja, die in Hamburg Job, Freunde und tolle Wohnung zurücklässt, um für ihre demente Mutter da zu sein. Berufliche Schwierigkeit, die Affäre ihres Bruders und eine alte Liebe gestalten den Wechsel abenteuerlicher als zunächst erwartet. „Eine spannende Geschichte und ganz neu erscheinen“, so Volk. Gaby Hauptmann habe sich besonders über die Lesung in Wehr gefreut, verrät die Buchhändlerin: Ein Teil von Hauptmanns Familie stamme aus Rheinfelden und im Gasthaus „Sonne“ hänge ein Bild des Schwarzwaldmalers Karl Hauptmann – dem Großvater der bekannten Autorin.

Ebenfalls um eine Familie, aber mit einem ganz anderen Hintergrund, geht es in „Die Wütenden und die Schuldigen“ von John von Düffel am Mittwoch, 3. November. „Es ist ein richtiges Coronabuch mit sehr guten Kritiken“, so Volk. Das literarische Werk um einen im sterben liegenden Pfarrer, eine Anästhesistin an der Charité und einem Kunststudenten sowie Selma – Enkelin, Tochter und Schwester der drei – verspricht einen ganz besonderen Abend. Der Autor legte in seinen bisherigen Werken einen Fokus auf das Thema Wasser. Das sein Roman „Vom Wasser“ über eine Papierfabrikantendynastie in Wehr gut ankam, wundert da nicht.

Franz Hohler war bereits mehrmals in Wehr zu Gast und sorgte jedes mal für eine gut gefüllte Mediathek. „Hohler steht für lustige und unterhaltsame Kurzgeschichten aus dem Alltag“, so Volk über den bekannten Schweizer Kabarettisten. Diesmal hat der mehrfach ausgezeichnete Autor sein neues Buch “Der Enkeltrick“ dabei mit Erzählungen von merkwürdige Gegebenheiten und dem plötzlichen Einbruch des Wunderbaren.