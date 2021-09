Auch in diesem Jahr wird es am 29. September keinen Enkendorfmarkt geben, so Mitveranstalterin Manuela Steinebrunner. Bereits im vergangenen Herbst musste der neunte Enkendorfmarkt abgesagt werden. „Wir verschieben den Markt erneut um ein Jahr auf den 29. September 2022“, so Steinebrunner. Damit sei man dann auch wieder im bislang üblichen zweijährigen Rhythmus.

Wehr Wie sich die Wehrer Innenstadt in den 80er-Jahren veränderte Das könnte Sie auch interessieren

Grund für die Absage seien die hohen coronabedingten Sicherheitsauflagen: „Wir hätten den Zugang beschränken müssen und eine Einbahnstraße einrichten – mit den vielen verschiedenen Zugängen und direkten Anwohner ist das nicht umzusetzen“, so Steinebrunner. Auch das gesellige Beisammensein, welches den Markt mit ausmachen, sei so nicht möglich. Mit schwerem Herzen habe man sich darum erneut für eine Verschiebung entschieden. „Es liegt aber alles bereit, um nächstes Jahr loszulegen“, so Steinebrunner. Der beliebte Markt im selbsternannten Freistaat Enkendorf lockt alle zwei Jahre 8000 bis 10000 Besucher aus nah und fern an. Vorwiegend regionale Anbieter bieten entlang der Enkendorfstraße Kulinarisches und Handwerk. Dazu kommt ein vielfältiges Rahmenprogramm.