von Michael Gottstein

„Die letzten zwei Jahre waren sehr turbulent“, sagte der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wehr, Frank Mattes, in der Mitgliederversammlung am Donnerstag. Während die Corona-Krise die Terminkalender anderer Vereine leerte, waren die DRK-Helfer bei Rettungsfahrten, Impf- und Testaktionen im Dauereinsatz. Bürgermeister Michael Thater lobte: „Ohne die Ehrenamtlichen hätte die Stadt die Situation nicht bewältigt.“ „Vor allem während der zweiten Corona-Welle gab es fast jeden Tag Alarmierungen“, berichtete Bereitschaftsleiter Aaron Huber. Rund 1000 Helferstunden hatte das Wehrer DRK im Corona-Testzentrum der Stadt von Ende März bis Ende Juli geleistet. Insgesamt wurden 2800 Personen getestet, dabei gab es sieben positive Ergebnisse.

Bei den Impfaktionen in der Wallbacher Flößerhalle unterstützte der Ortsverein Wehr bei allen acht Terminen die Städte Bad Säckingen und Wehr. Beim Impftag in der Stadthalle Wehr verabreichten die Helfer 265 Bürgern das Johnson & Johnson-Vakzin. Auch außerhalb der Stadtgrenzen war der Ortsverein sehr aktiv: Bei der Corona-Abstrichaktion an der A5 auf dem Parkplatz Neuenburg, die von Juli bis September andauerte, leistete das Wehrer DRK mehrere Hundert Helferstunden und rückte teilweise mit neun Helfern gleichzeitig an. „Pro Achtstundenschicht wurden etwa 3700 Tests vorgenommen, vor allem bei Reiserückkehrern“, so Aaron Huber. Insgesamt wurden 150 Personen von Frank Mattes, Aaron Huber und Helge Scheibe zu Corona-Testern ausgebildet.

Schwerer Verkehrsunfall

Auch jenseits der Pandemie mussten die Helfer ausrücken. Es gab einen schweren Verkehrsunfall auf der B34 und einen Küchenbrand, außerdem war der Rettungswagen im August 2020 selbst in einen Unfall verwickelt; glücklicherweise konnte der Wagen repariert werden. Aaron Huber lobte die Mitglieder für ihren Einsatz und die gute Qualifikation. Dem Verein gehören 25 Mitglieder an, darunter vier Notfall-, sieben Rettungssanitäter, ein Rettungshelfer und neun Sanitätshelfer; seit September 2020 kamen sechs neue Mitglieder hinzu.

Thater und der Kreisgeschäftsführer Peter Hofmeister sowie weitere Gäste aus dem DRK und der Wehrer Feuerwehr lobten die Helfer, und Helmut Steinebrunner überbrachte einen großzügigen Gutschein. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Frank Mattes geehrt, für zehn Jahre Janine Wörner-Lechner. Seit fünf Jahren dabei sind Karl Friedrich Mattes, Gerald Lechner, Jennifer Kraft und Karin Winkler. Gerald Lechner wurde zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, weil sein Vorgänger Kurt Wenk aus gesundheitlichen Gründen um Ablösung gebeten hatte.