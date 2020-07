von Ernst Brugger

Im zweiten Teil der diesjährigen Abschlussfeier an der Realschule, wurden am Dienstag die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 a in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Wegen Corona und der damit verbundenen Anstandsregelungen musste die Abschlussfeier aufgeteilt werden.

Lob und Preis für die Besten

Im Mittelpunkt zum Realschulabschluss standen die Zeugnisübergabe, die Vergabe von Lob und Preis sowie Sonderpreise vom Förderverein des Schulzentrums Wehr. Schulleiterin Petra Thiesen sagte in ihrer Begrüßungsansprache an die Schülerinnen und Schüler: „Ihr habt jetzt nach all den Jahren eure Prüfungen in der Tasche und ihr seid jetzt hoffentlich auch nicht mehr aufzuhalten“. Sie fügte hinzu, ganz im Sinne des Songs der britischen Rockband Queen, „Don`t stop me now“ (haltet mich nicht auf) sollten die Erinnerungen an die schulischen Erfolge für die Zukunft Kraft geben neue Wege zu beschreiten.

Dank an Eltern und Lehrer

Die Durchnittsnote der Klasse von 2,5 sei unter Berücksichtigung der Corona-Krise in den vergangenen sechs Monaten, so Petra Thiesen, eine respektable Leistung. Dies sei nur mit Unterstützung verantwortungsbewusster Eltern im Homeschooling und einer engagierten Klassenlehrerin sowie ebensolchen Fachlehrer möglich gewesen. Der Dank der Schulleiterin galt deshalb allen Eltern und dem Lehrerkollegium für die gute Zusammenarbeit in einer schwierigen Zeit.

Auszeichnungen Bei der Feier zum Realschulabschluss erhielten Lob und Preis: Lena Schuster und Paul Schmidt (Note 1,5). ein Lob erhielten: Vanessa Di Pietro und Kathrin Schönauer (Note 2,0) sowie Teresa Hinnenberger und Roksana Trybka (Note 2,2). Sonderpreise vom Förderverein des Schulzentrums Wehr bekamen: Paul Schmidt (jeweils für soziales Engagement und für Musik) sowie Lena Schuster (für Sport).

Klassenlehrerin Anne-Kathrin Leide bescheinigte den Abschussabsolventen eine engagierte Klasse gewesen zu sein, die unter Coronabedingungen Hervorragendes geleistet habe. Sie sei stolz darauf, dass sie in den vergangenen zwei Jahren Klassenlehrerin gewesen sei. Den Blick nach vorne gerichtet sagte sie, dass jetzt im Abenteuer Leben ein neuer Abschnitt beginne, für den sie alles erdenklich Gute wünsche. Dies unterstrichen die Klassensprecher Roksana Trybka und Paul Schmidt und stellten fest, dass man als Klasse zum Erreichen der Mittleren Reife besonders in einer schwierigen Zeit immer zusammengehalten habe.

Ziel erreicht trotz Corona

Der Dank der beiden galt mit einem Präsent den Elternvertretern, der Schulleiterin sowie der Klassenlehrerin und den Fachlehrerin für das vermittelte Wissen. Die Schülersprecherin Anni Schmidt meinte, dass Corona alles auf den Kopf gestellt habe, aber die Klasse habe mit Hilfe der Lehrkräfte und dem Durchhaltevermögen das Beste gegeben und nun ihr Ziel erreicht.