von sk

Mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann rückte am Montag, 7. März, gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr Wehr an eine Schule am Schulplatz aus. Hier brannte der Inhalt an Restmüll in einem größeren Metallcontainer. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache in nicht bekannt, Sachschaden entstand keiner. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.