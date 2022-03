von sk

Fußgängerin von abbiegendem Auto angefahren

Am Dienstagmorgen ist eine Fußgängerin in Wehr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war die 65-jährige Frau von einem abbiegenden Auto erfasst worden, als sie die Waldstraße an der Einmündung zur Hauptstraße überschritt, heißt es im Polizeibericht.

Die 47-jährige Autofahrerin könnte durch die tief stehende Sonne geblendet gewesen sein. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Unbekannter drängt Fahrradfahrer von der Straße ab

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Dienstag gegen 12.10 Uhr laut Polizei in der Dorfstraße in Niederhof so dicht an einem Radfahrer vorbeigefahren sein, dass dieser an den Bordstein geriet und stürzte.

Der 34 Jahre alte Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Zu einer Berührung mit dem Auto war es nicht gekommen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Vom Auto ist bekannt, dass es sich um eine silberne Limousine der C-Klasse von Mercedes-Benz gehandelt haben muss.

Zum Fahrenden liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/8963-0) bittet um sachdienliche Hinweise.